Hrôza na diaľnici D1: Auto prešlo do protismeru, dvaja ľudia zahynuli
Diaľnica D1 sa v noci na dnešok stala dejiskom tragickej dopravnej nehody. Krátko po polnoci pri Trenčíne prišli o život dvaja ľudia po čelnej zrážke osobného vozidla s kamiónom.
K nešťastiu došlo v katastrálnom území obce Zamarovce v smere na Žilinu. Podľa predbežných informácií 52-ročná vodička osobného vozidla značky Renault Thalia z doposiaľ nezistených príčin prešla do protismernej časti vozovky. Tam jej auto čelne narazilo do protiidúceho nákladného vozidla značky Scania.
Vodička aj jej 61-ročný spolujazdec utrpeli pri zrážke také vážne zranenia, že im na mieste podľahli. Vodič kamióna, rovnako 61-ročný muž, vyviazol bez zranení. Dychovej skúške sa podrobil s negatívnym výsledkom.
Diaľnica bola päť hodín neprejazdná
Na mieste tragédie zasahovali všetky záchranné zložky. Privolaný bol aj znalec z odboru cestná doprava. Úsek diaľnice bol z dôvodu dokumentovania nehody a odstraňovania jej následkov približne päť hodín úplne uzavretý.
Polícia začala trestné stíhanie
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne začal v tejto veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenie. Na zistenie presných príčin nehody bude nariadená súdno-znalecká pitva obetí.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní.
