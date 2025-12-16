  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.12.2025Meniny má Albína
Bratislava

Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť zmien v Trestnom zákone

  • DNES - 9:34
  • Bratislava
Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť zmien v Trestnom zákone

Generálny prokurátor Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť prijatých zmien Trestného zákona.

Je podľa neho naliehavé, aby prezident SR Peter Pellegrini zvážil vrátenie zákona poslancom Národnej rady (NR) SR. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že plne rešpektuje ústavné postavenie a oprávnenia prezidenta.

Novelu Trestného zákona prijala NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Za drobnú krádež sa do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Pribudli aj nové skutkové podstaty trestných činov. Takisto sa mení aj Trestný poriadok. Úprava inštitútu kajúcnika sa podľa odôvodnenia zneužíva napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Zaviedlo sa preto pravidlo bližšie špecifikovať „nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu“ a vyslovene sa prikázalo súdu „vyrovnať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hrôza na diaľnici D1: Auto prešlo do protismeru, dvaja ľudia zahynuli

Hrôza na diaľnici D1: Auto prešlo do protismeru, dvaja ľudia zahynuli

DNES - 9:57Domáce

Diaľnica D1 sa v noci na dnešok stala dejiskom tragickej dopravnej nehody. Krátko po polnoci pri Trenčíne prišli o život dvaja ľudia po čelnej zrážke osobného vozidla s kamiónom.

SHMÚ: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, ale aj poľadovica

SHMÚ: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, ale aj poľadovica

DNES - 8:10Domáce

Na celom Slovensku sa môže aj v utorok doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana

Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana

VČERA - 21:18Domáce

Český herec zomrel vo veku 96 rokov.

SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko

SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko

VČERA - 20:16Domáce

Výstraha prvého stupňa platí pre celé Slovensko.

Vosveteit.sk
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za životVedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Ukrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketáchUkrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketách
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdáUkrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálkuNetflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníšPrekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsilČína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj tyAKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP