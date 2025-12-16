Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť zmien v Trestnom zákone
Generálny prokurátor Maroš Žilinka poukázal na škodlivosť prijatých zmien Trestného zákona.
Je podľa neho naliehavé, aby prezident SR Peter Pellegrini zvážil vrátenie zákona poslancom Národnej rady (NR) SR. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že plne rešpektuje ústavné postavenie a oprávnenia prezidenta.
Novelu Trestného zákona prijala NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Za drobnú krádež sa do Trestného zákona opätovne zavádza pravidlo „trikrát a dosť“. Pribudli aj nové skutkové podstaty trestných činov. Takisto sa mení aj Trestný poriadok. Úprava inštitútu kajúcnika sa podľa odôvodnenia zneužíva napríklad pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné. Zaviedlo sa preto pravidlo bližšie špecifikovať „nepoužiteľnosť dôkazov získaných prostredníctvom poskytnutia nezákonného benefitu“ a vyslovene sa prikázalo súdu „vyrovnať sa v odôvodnení rozsudku s dôveryhodnosťou spolupracujúcej osoby, ktorej bol poskytnutý benefit“.
Hrôza na diaľnici D1: Auto prešlo do protismeru, dvaja ľudia zahynuli
Diaľnica D1 sa v noci na dnešok stala dejiskom tragickej dopravnej nehody. Krátko po polnoci pri Trenčíne prišli o život dvaja ľudia po čelnej zrážke osobného vozidla s kamiónom.
SHMÚ: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, ale aj poľadovica
Na celom Slovensku sa môže aj v utorok doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana
Český herec zomrel vo veku 96 rokov.
SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko
Výstraha prvého stupňa platí pre celé Slovensko.