  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 16.12.2025Meniny má Albína
Bratislava

SHMÚ: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, ale aj poľadovica

  • DNES - 8:10
  • Bratislava
SHMÚ: Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla, ale aj poľadovica

Na celom Slovensku sa môže aj v utorok doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

Na väčšine územia si treba dávať pozor aj na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 12.00 h.

Výstrahy pred poľadovicou platia takmer na celom území, výnimkou sú niektoré okresy východného Slovenska. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.

Na opatrnosť na cestách vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjaznost.sk. Upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v lokalite Myjava, do 100 m v lokalitách Trebišov, Dargov, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Vranov nad Topľou, Važec, Batizovce, Dechtáre, Východná, Štrba, Švábovská stráň, Važec a Pastierske.

Na poľadovicu si treba dávať pozor na horskom priechode (HP) Vrchslatina a Látky-Prašivá, ako aj na na cestách II/526 Stará Huta - Podkriváň, II/527 Veľký Krtíš - Dačov Lom, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom, II/591 Vígľaš - Červeňany či na cestách III. tried v okolí Ružomberka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana

Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana

VČERA - 21:18Domáce

Český herec zomrel vo veku 96 rokov.

SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko

SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko

VČERA - 20:16Domáce

Výstraha prvého stupňa platí pre celé Slovensko.

Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike

Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike

VČERA - 19:48Domáce

Je potrebné zabezpečiť, aby sa mali kde vzdelávať budúci odborníci, a to už na stredných a vysokých školách. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Rada prokurátorov kritizuje obsah aj spôsob prijatia novely Trestného zákona

Rada prokurátorov kritizuje obsah aj spôsob prijatia novely Trestného zákona

VČERA - 19:38Domáce

Rada prokurátorov SR vyjadruje „zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie“ nad obsahom aj spôsobom prijatia zmien v trestnej legislatíve.

Vosveteit.sk
Ukrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketáchUkrajinci žalujú týchto amerických gigantov. Tvrdia, že ich čipy končia v ruských dronoch a raketách
Ukrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdáUkrajina ukázala, že ruské základne na Kryme už nie sú bezpečné. Tento zásah Moskvu bolí viac, než sa zdá
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálkuNetflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníšPrekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsilČína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj tyAKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP