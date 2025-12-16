  • Články
Trump zažaloval BBC za údajné ohováranie a žiada odškodné až 10 miliárd dolárov

  DNES - 5:46
  Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer zažaloval britskú verejnoprávnu spoločnosť BBC za údajné ohováranie kvôli zostrihanej verzii jeho prejavu odvysielaného vo vlaňajšom dokumente Panorama.

Úprava mala podľa kritikov vyvolať dojem, že vyzýval na násilné činy krátko pred útokom jeho stúpencov na Kapitol 6. januára 2021. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr Reuters a AFP.

Šéf Bieleho domu podal žalobu na federálnom súde v Miami a požaduje v nej odškodné najmenej päť miliárd dolárov (4,26 miliardy eur) za každý z dvoch bodov obžaloby. Trump viní BBC z ohovárania a porušenia floridského zákona o klamlivých a nekalých obchodných praktikách.

Podľa agentúry Reuters tak prezident Spojených štátov otvoril medzinárodný front vo svojom boji proti médiám, ktoré podľa neho o ňom informujú nepravdivo či nespravodlivo. V minulosti žaloval viaceré americké médiá, vrátane CNN, ABC News, CBS News, The Wall Street Journal a The New York Times.

BBC sa Trumpovi ospravedlnila, priznala chybu a uznala, že úprava prejavu vyvolala mylný dojem o výzve k násiliu. Pre kauzu už odstúpili generálny riaditeľ verejnoprávneho vysielateľa Tim Davie a šéfka spravodajstva Deborah Turnessová. Stanica však tvrdí, že neexistuje právny základ na žalobu.

Trump vo svojej žalobe tiež tvrdí, že BBC napriek ospravedlneniu „nepreukázala skutočnú ľútosť za svoje pochybenie ani významné inštitucionálne zmeny, ktoré by zabránili zneužívaniu žurnalistiky v budúcnosti“. Jeho právnici uvádzajú, že BBC mu spôsobila obrovské škody na reputácii a finančné problémy. Dokument pritom nebol vysielaný v Spojených štátoch, pripomína Reuters.

BBC, ktorá čelí jednej z najväčších kríz vo svojej 103-ročnej histórii, uviedla, že neplánuje dokument znovu vysielať na žiadnej zo svojich platforiem.

Zdroj: Info.sk, TASR
