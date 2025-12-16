  • Články
Utorok, 16.12.2025Meniny má Albína
Bratislava

Trumpove poznámky o smrti režiséra Reinera kritizuje viacero republikánov

  • DNES - 5:42
  • Washington
Viacero republikánskych kongresmanov v pondelok kritizovalo vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s pravdepodobnou vraždou amerického režiséra Roba Reinera. Trump v pondelok jeho vraždu spojil s jeho politickými vyjadreniami a kritikou jeho vlády.

Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles. Obaja zomreli zrejme na následky bodných poranení. Polícia v pondelok zadržala Reinerovho syna, ktorý je podozrivý z ich vraždy.

Šéf Bieleho domu smrť Reinerovcov bez poskytnutia dôkazov zvalil na režisérove politické postoje. Svojou kritikou voči Trumpovej vláde podľa neho režisér spôsobil hnev u mnohých ľudí. „Bolo o ňom známe, že svojou zúrivou posadnutosťou prezidentom Donaldom J. Trumpom privádzal ľudí do šialenstva, pričom jeho očividná paranoja dosahovala nové výšiny,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomína, že Reiner sa pravidelne vyjadroval k politickým otázkam a bol známy svojimi liberálnymi postojmi.

Niečo také by som čakal od opitého chlapa v bare, nie od prezidenta Spojených štátov,“ povedal pre televíziu CNN republikánsky kongresman Don Bacon, ktorý v budúcoročných voľbách nebude kandidovať. Bývalá Trumpova stúpenkyňa Marjorie Taylor Greeneová uviedla, že Reinerova smrť je rodinou tragédiou, a nemá nič spoločné s politikou a politickým nepriateľstvom. Kongresman Thomas Massie označil prezidentove poznámky za „nevhodné a neúctivé“, zatiaľ čo newyorský umiernený republikán Mike Lawler ich považuje za „nesprávne“.

Jenna Ellisová, ktorá bola jednou z Trumpových právničiek a v roku 2020 a podľa AP pracovala na jeho snahách o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb, poukázala na Trumpov dvojaký meter a jeho príspevok označila za nevhodný. „Pravica jednotne odsúdila politické a oslavné reakcie na smrť Charlieho Kirka. Toto je od Trumpa hrozný príklad a mal by ho odsúdiť každý, kto má aspoň trochu slušnosti,“ uviedla v príspevku na X.

Ku kritike sa pridalo aj viacero osobností z radov demokratov. David Axelrod, bývalý hlavný stratég prezidenta Baracka Obamu, označil Trumpovu reakciu za zvrátenú. „Absencia empatie a láskavosti voči Reinerovej rodine vo chvíli ich hlbokej straty a smútku je smutná a výpovedná,“ napísal na sociálnej sieti X.

Podľa demokratického senátora Chrisa Murphyho sa Trump zbláznil. „Teraz hovorí, že Rob a Michele Reinerovci si sami spôsobili svoju smrť, pretože ho nepodporovali. Je to choré,“ vyhlásil.

Zdroj: Info.sk, TASR
