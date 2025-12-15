Trump: K dosiahnutiu dohody o Ukrajine sme bližšie ako kedykoľvek predtým

  • Články
Bratislava

  DNES - 22:04
  Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým.

Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal.

V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.

Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
