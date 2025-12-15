Trump: K dosiahnutiu dohody o Ukrajine sme bližšie ako kedykoľvek predtým
- DNES - 22:04
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer vyhlásil, že dohoda o ukončení vojny na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým.
Povedal to novinárom v Oválnej pracovni po telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Myslím, že sme teraz bližšie ako kedykoľvek predtým,“ deklaroval Trump a ozrejmil, že mal „veľmi dlhé a veľmi dobré rozhovory“ so Zelenským, pričom sa na nich zúčastnili aj lídri Nemecka, Talianska, Fínska, Francúzska, Británie, Poľska, Nórska, Dánska a Holandska, ako aj generálny tajomník NATO. „Európski lídri nás nesmierne podporujú. Aj oni chcú, aby sa to skončilo,“ povedal.
V Berlíne sa v pondelok uskutočnilo druhé kolo rokovaní medzi ukrajinskou delegáciou pod vedením prezidenta Volodymyra Zelenského a americkou delegáciou vedenou vyslancami Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Zelenskyj vyhlásil, že rozhovory „neboli jednoduché, ale boli produktívne“.
Podľa zdrojov agentúry AP sa ďalšie rokovania očakávajú tento víkend v Miami alebo na inom mieste v Spojených štátoch.
Pavel: Turek by sa mal k svojim kauzám postaviť ako chlap
Český prezident Petr Pavel v pondelok vyzval kandidáta strany Motoristi sebe na ministra životného prostredia Filipa Turka, aby sa k svojim kauzám postavil ako chlap a nevymýšľal si ako malý chlapec.
Merz vyzval Putina na vianočné prímerie
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby počas Vianoc zastavil boje na Ukrajine.
VIDEO: Ukrajina pomocou námorného dronu prvýkrát vyradila ruskú ponorku
Ukrajina tvrdí, že prostredníctvom svojho námorného dronu po prvýkrát od začiatku celoplošnej ruskej invázie zničila ruskú ponorku kotviacu v čiernomorskom prístave Novorossijsk.
Hlas ľudu udelil ceny pre vojvodinských Slovákov, Slovenky a kolektívy
Vojvodinská Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v sobotu slávnostne udelila ceny Naj Slovák, Naj Slovenka a Naj kolektív 2025, informuje spravodajca TASR.