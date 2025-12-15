  • Články
Pavel: Turek by sa mal k svojim kauzám postaviť ako chlap

  • DNES - 21:22
  • Praha
Český prezident Petr Pavel v pondelok vyzval kandidáta strany Motoristi sebe na ministra životného prostredia Filipa Turka, aby sa k svojim kauzám postavil ako chlap a nevymýšľal si ako malý chlapec.

Zdôraznil, že s ním nemá osobný problém, vadí mu však jeho správanie. Pavel sa tak vyjadril v živom vysielaní na svojom Facebooku, kde odpovedal na divácke otázky. TASR o tom píše podľa portálu iDnes.cz.

Prezident ČR na margo nominácie Turka upresnil, že chce dohliadať na to, aby na ministerskej pozícii nesedel niekto, kto by mohol poškodiť dobré meno krajiny.

Pokiaľ by mal byť ministrom niekto, kto po väčšinu svojho života dáva najavo, že pravidlá a zákony existujú pre tých slabších a že niektorí sú takí frajeri, že si môžu dovoliť pravidlá obchádzať a na zákony kašlať, potom to nie je dobrý príklad,“ vysvetlil svoj postoj prezident.

Za problematické tiež považuje Turkove príspevky na sociálnych sieťach, pričom zmienil najmä tie, ktoré poukazujú na jeho fascináciu nacistickým režimom. Pavlovi sa nepáči ani Turkove vysvetlenie, že tieto príspevky v skutočnosti písali kamaráti cez jeho telefón. „Mal by sa správať ako chlap, nevymýšľať si ako malý chlapec a keď urobí chybu, proste sa k tomu postaviť,“ vyhlásil.

Turek sa ako jediný kandidát na ministra doteraz nezúčastnil na rokovaní s Pavlom, a to zo zdravotných dôvodov. Rezort životného prostredia preto dočasne vedie predseda Motoristov Petr Macinka, ktorý je zároveň ministrom zahraničných vecí. Ten v pondelok uviedol, že chce, aby vláda požiadala poslancov o dôveru už v plnej zostave.

To, že Macinka vedie dve ministerstvá je podľa Pavla z núdze cnosť. „Uvidím, či a kedy bude neobsadené ministerstvo obsadené a kým,“ uviedol.

Česku od pondelka vládne kabinet premiéra Andreja Babiša. Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel v zložení, ktoré mu pred týždňom Babiš oficiálne navrhol. Vymenovaním novej vlády sa skončilo štvorročné pôsobenie vlády Petra Fialu.

Zdroj: Info.sk, TASR
