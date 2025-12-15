Merz vyzval Putina na vianočné prímerie
- DNES - 21:04
- Berlín
Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby počas Vianoc zastavil boje na Ukrajine. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
„Možno má ruské vedenie ešte kúsok ľudskej slušnosti a aspoň na pár dní počas Vianoc nechá obyvateľstvo na pokoji od tohto teroru,“ povedal Merz v pondelok večer na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Berlíne.
V reakcii na Merzove slová líder Ukrajiny podľa DPA na základe oficiálneho prekladu dodal, že „žiadne takéto zvyšky (slušnosti) neexistujú, ale všetko je možné“.
Merz opísal pokračujúce ruské útoky na materské školy, nemocnice a energetické zdroje ako „teror proti civilnému obyvateľstvu“. Dodal, že prímerie počas Vianoc „by mohlo byť tiež začiatkom rozumných a konštruktívnych rokovaní o tom, ako na Ukrajine dosiahnuť trvalý mier“.
Na otázku, či očakáva prímerie do Vianoc, odpovedal nemecký kancelár podľa DPA opatrne. „To teraz závisí výlučne od ruskej strany,“ uviedol.
Počas dvojdňových rokovaní v Berlíne vypracovali delegácie Kyjeva a Washingtonu spoločné európske, americké a ukrajinské návrhy mierovej dohody, ktoré budú teraz predložené ruskej strane, vysvetlil Merz.
