Zomrel herec známy vďaka seriálu 30 prípadov majora Zemana
Český herec zomrel vo veku 96 rokov.
Vo veku 96 rokov zomrel český herec Josef Kubíček. Hoci jeho filmografia zahŕňa desiatky titulov, do pamäti divákov sa zapísal predovšetkým úlohou mladého Brůnu v epizóde Studna z kriminálneho seriálu 30 prípadov majora Zemana.
O úmrtí informoval Nadačný fond Jiřího Menzela prostredníctvom sociálnej siete. Správu potvrdila hercova dcéra Dominika Fornerová. Fond v poslednom roku hercovho života poskytoval umelcovi finančnú podporu. „Odchod Josefa Kubíčka nás veľmi mrzí, zároveň sme však radi, že naša pomoc mohla byť aspoň trochu užitočná,“ uviedli zástupcovia fondu na Instagrame.
Josef Kubíček začínal svoju hereckú kariéru v Horáckom divadle v Jihlave. Počas svojej profesionálnej dráhy mal blízko k angažmánu v Divadle ABC na pozvanie Jana Wericha. K prestupu však napokon nedošlo a presťahoval sa do rodnej Prahy. Významnú časť života venoval práci v rozhlase a filmovým štúdiám na Barrandove. Pätnásť rokov aktívne pôsobil v známom pražskom Kabarete u Fleků.
Okrem spomínaného seriálu sa objavil v mnohých filmoch a televíznych projektoch. Diváci ho môžu poznať z rozprávok O zakliatej princeznej či Princ Bajaja, ale aj z filmov a seriálov ako Lotrando a Zubejda, Bolo nás päť, Lietajúci Čestmír alebo Vlak detstva a nádeje.
SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko
Výstraha prvého stupňa platí pre celé Slovensko.
Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike
Je potrebné zabezpečiť, aby sa mali kde vzdelávať budúci odborníci, a to už na stredných a vysokých školách. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
Rada prokurátorov kritizuje obsah aj spôsob prijatia novely Trestného zákona
Rada prokurátorov SR vyjadruje „zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie“ nad obsahom aj spôsobom prijatia zmien v trestnej legislatíve.
Najvyšší súd: Rozhodnutie o dovolaní v prípade Dušana Kováčika nehodnotí vinu alebo nevinu
Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci Najvyššieho súdu SR ako súdu dovolacieho.