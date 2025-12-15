SHMÚ vydal výstrahy: Toto zasiahne celé Slovensko
Výstraha prvého stupňa platí pre celé Slovensko.
Na celom území Slovenska platí naďalej výstraha pred hmlou. Vo väčšine okresov treba počítať aj s poľadovicou. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Výstraha pred hmlou platí predbežne do utorkového (16. 12.) obeda. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Poľadovica sa môže vyskytnúť v celom Bratislavskom, Banskobystrickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Tiež vo viacerých okresoch Trenčianskeho a Košického kraja a v okresoch Prešov, Sabinov, Svidník a Turčianske Teplice. Výstraha tam platí predbežne do utorkového rána.
Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike
Je potrebné zabezpečiť, aby sa mali kde vzdelávať budúci odborníci, a to už na stredných a vysokých školách. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
Rada prokurátorov kritizuje obsah aj spôsob prijatia novely Trestného zákona
Rada prokurátorov SR vyjadruje „zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie“ nad obsahom aj spôsobom prijatia zmien v trestnej legislatíve.
Najvyšší súd: Rozhodnutie o dovolaní v prípade Dušana Kováčika nehodnotí vinu alebo nevinu
Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci Najvyššieho súdu SR ako súdu dovolacieho.
Ombudsman sa pre rušenie ÚOO obrátil na Ústavný súd, podporil opozičný návrh
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa pre prijatý zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti listom obrátil na Ústavný súd SR.