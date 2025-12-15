  • Články
VIDEO: Ukrajina pomocou námorného dronu prvýkrát vyradila ruskú ponorku

Ukrajina tvrdí, že prostredníctvom svojho námorného dronu po prvýkrát od začiatku celoplošnej ruskej invázie zničila ruskú ponorku kotviacu v čiernomorskom prístave Novorossijsk. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) uskutočnila ďalšiu unikátnu špeciálnu operáciu a podnikla námorný útok v prístave Novorossijsk. Prvýkrát v histórii námorné drony Sub Sea Baby vyhodili do vzduchu ruskú ponorku,“ uviedla na Telegrame ukrajinská rozviedka SBU. Podľa nej útok dronu ponorke spôsobil „kritické poškodenie, pre ktoré bola fakticky vyradená z činnosti“.

Ruská ponorka bola podľa ukrajinskej spravodajskej služby vybavená štyrmi zariadeniami na odpaľovanie striel Kalibr.

Rusko sa zatiaľ k ukrajinskému tvrdeniu nevyjadrilo. Od začiatku invázie v roku 2022 Ukrajina opakovane zasiahla ruské plavidlá dronmi lebo raketami. V uplynulých týždňoch navyše začala útočiť na plavidlá v Čiernom mori, ktoré podľa nej majú spojitosť s Ruskom. Zasiahnuté boli aj dve turecké nákladné lode. Ankara v reakcii Kyjev vyzvala, aby od takéhoto konania upustil.

