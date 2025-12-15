Taraba bude zastupovať v Bruseli aj Českú republiku
- DNES - 20:03
- Bratislava
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) bude na utorkových (16. 12.) rokovaniach Rady ministrov životného prostredia EÚ zastupovať nielen záujmy Slovenska, ale aj Českej republiky.
V tejto súvislosti absolvoval telefonát s novovymenovaným ministrom českej diplomacie Petrom Macinkom, ktorý je zároveň poverený riadením českého ministerstva životného prostredia. TASR o tom informovali z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Pán minister Petr Macinka ma požiadal, aby som zastupoval Českú republiku na Rade ministrov pre životné prostredie členských štátov EÚ, ktorá sa uskutoční zajtra v Bruseli. Túto žiadosť som prediskutoval už počas návštevy pána Macinku a pána Turka v Bratislave. Bez váhania, s veľkou radosťou a zároveň aj s rešpektom som toto poverenie prijal,“ uviedol Taraba.
Pre šéfa slovenského envirorezortu ide o prvý dôkaz toho, že Slovensko a Česko vedia vytvoriť veľmi silný tandem pri presadzovaní politiky zdravého rozumu v Bruseli. Rovnako je presvedčený, že táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia a oba štáty prispejú k posilneniu konkurencieschopnosti priemyslu cez odstraňovanie byrokracie a „nezmyselných ideologických enviropolitík“.
Taraba sa podľa vlastných slov teší na spoluprácu s novovzniknutou vládou Andreja Babiša a osobitne s politickou stranou Motoristi sebe, ktorú považuje za spojenca v postupnej demontáži Green Dealu a opatrení, ktoré ničia konkurencieschopnosť Európy. „Touto cestou pozdravujem aj pána Filipa Turka, s ktorým som sa už v minulosti stretol v Bratislave a ktorého nominácia na šéfa rezortu životného prostredia je, pevne verím, iba otázkou krátkeho času. Teším sa na spoluprácu so všetkými predstaviteľmi novej vlády Českej republiky,“ uzavrel.
VIDEO: Ukrajina pomocou námorného dronu prvýkrát vyradila ruskú ponorku
Ukrajina tvrdí, že prostredníctvom svojho námorného dronu po prvýkrát od začiatku celoplošnej ruskej invázie zničila ruskú ponorku kotviacu v čiernomorskom prístave Novorossijsk.
Hlas ľudu udelil ceny pre vojvodinských Slovákov, Slovenky a kolektívy
Vojvodinská Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v sobotu slávnostne udelila ceny Naj Slovák, Naj Slovenka a Naj kolektív 2025, informuje spravodajca TASR.
Riaditeľka britskej tajnej služby: Sme na hrane vojny, Putin naťahuje mierové rokovania o Ukrajine
Ruský prezident Vladimir Putin podľa šéfky britskej tajnej služby MI6 naťahuje mierové rokovania o Ukrajine a testuje Západ taktikami, ktoré spadajú „tesne pod hranicu vojny“.
Zelenskyj: Rokovania s americkou stranou neboli jednoduché, ale boli produktívne
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že dvojdňové rokovania jeho delegácie s americkou stranou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom neboli jednoduché.