Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Zelenskyj: Rokovania s americkou stranou neboli jednoduché, ale boli produktívne

  • DNES - 20:01
  • Berlín
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že dvojdňové rokovania jeho delegácie s americkou stranou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom „neboli jednoduché, ale boli produktívne“. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, AP, Reuters a denníka The Guardian.

Tieto konverzácie nikdy nie sú jednoduché. Budem k vám úprimný. Ale boli to produktívne konverzácie s mnohými podrobnosťami, skutočne mnohými,“ povedal Zelenskyj na Nemecko-ukrajinskom ekonomickom fóre v Berlíne.

Ukrajinský prezident zároveň vyzval na využitie ruských aktív zmrazených v Európe „na obranu proti ruskej agresii“. „Tieto finančné prostriedky musia skutočne a v plnej miere slúžiť na obranu proti ruskej agresii. Je to spravodlivé, je to rozumné a musí to byť dosiahnuteľné,“ dodal.

Nemecký kancelár Friedrich Merz v reakcii o využití zmrazených ruských aktív uviedol, že ide o „kľúčový problém“, ktorý je potrebné okamžite vyriešiť. „Ak v tomto neuspejeme, schopnosť Európskej únie konať ostane poškodená roky, ak nie dlhšie, a ukážeme svetu, že sme neschopní stáť pokope a konať tak v kľúčovom okamihu našej histórie,“ dodal.

Podľa anonymného amerického zdroja agentúry AFP zahŕňa prerokúvaná súčasná verzia mierového plánu „silné“ americké bezpečnostné záruky podobné tým vo Washingtonskej zmluve Severoatlantickej aliancie (NATO). „Základ dohody je mať veľmi veľmi silné záruky podobné článku päť,“ uviedol zdroj s tým, že podľa jeho názoru Rusko najnovšiu verziu dohody s Ukrajinou príjme.

Agentúra AP napísala, že podľa jej informácií Rusko naznačilo, že je v rámci prípadnej dohody otvorené myšlienke vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Strany navyše už údajne „vyriešili 90 percent problémov“. Zdroj agentúry Reuters zasa uvádza, že hoci boli rokovania „veľmi pozitívne“, koniec koncov ide o dohodu o vymedzení hraníc.

Krátko po konci pondelňajšieho druhého kola rokovaní ukrajinskej a americkej delegácie v Berlíne ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov na sociálnej sieti X napísal, že „rokovania boli konštruktívne a produktívne a dosiahol sa skutočný pokrok“. „Dúfame, že do konca dňa dosiahneme dohodu, ktorá nás priblíži k mieru. V médiách je momentálne veľa hluku a anonymných špekulácií. Prosím, nenechajte sa uniesť fámami a provokáciami. Americký tím vedený Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom pracuje mimoriadne konštruktívne, aby pomohol Ukrajine nájsť cestu k trvalej mierovej dohode,“ napísal Umerov.

Oba tímy rokovali o ukončení vojny na Ukrajine už v nedeľu. Witkoff po tomto stretnutí s ukrajinskou delegáciou vyhlásil, že sa dosiahol „veľký pokrok“.

Zelenskyj v nedeľu vyhlásil, že je pripravený vzdať sa snahy o vstup Ukrajiny do NATO, ak USA a ďalší západní partneri poskytnú Kyjevu bezpečnostné záruky porovnateľné so zárukami pre členov Aliancie. Prezident zdôraznil, že akékoľvek bezpečnostné záruky musia byť právne záväzné a podporené americkým Kongresom. Ukrajina však naďalej odmieta americký tlak na odstúpenie svojich území Rusku.

Zdroj: Info.sk, TASR
