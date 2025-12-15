Robert Fico dostal pozvanie na stretnutie s Donaldom Trumpom
- DNES - 19:51
- Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) dostal písomné pozvanie na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Chcú spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Je pre mňa cťou, že včera mi osobitný posol amerického prezidenta Donalda Trumpa odovzdal písomné pozvanie na návštevu USA a stretnutie s ním. Chceme spoločne podporiť podpísanie medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike a vymeniť si názory na najaktuálnejšie svetové témy,“ uviedol Fico. Priblížil, že časovým rámcom jeho návštevy sú oslavy 250. výročia nezávislosti USA a konanie Majstrovstiev sveta vo futbale.
Ako dodal, suverénna zahraničná politika orientovaná na všetky štyri svetové strany prináša svoje výsledky. „Máme rešpekt, dostávame ponuky na investície, nevyhýbajú sa nám svetoví lídri. Tento rok som sa opakovane stretol s prezidentmi Číny, Ruskej federácie, Brazílie, Vietnamu, Juhoafrickej republiky, rokoval som s najvýznamnejším hráčom v EÚ s nemeckým spolkovým kancelárom a absolvoval som desiatky iných dôležitých bilaterálnych stretnutí s lídrami krajín na globálnom juhu, na západe či východe,“ uzavrel Fico s tým, že v budúcom roku očakávajú na Slovensku viacerých zahraničných hostí.
VIDEO: Ukrajina pomocou námorného dronu prvýkrát vyradila ruskú ponorku
Ukrajina tvrdí, že prostredníctvom svojho námorného dronu po prvýkrát od začiatku celoplošnej ruskej invázie zničila ruskú ponorku kotviacu v čiernomorskom prístave Novorossijsk.
Hlas ľudu udelil ceny pre vojvodinských Slovákov, Slovenky a kolektívy
Vojvodinská Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v sobotu slávnostne udelila ceny Naj Slovák, Naj Slovenka a Naj kolektív 2025, informuje spravodajca TASR.
Riaditeľka britskej tajnej služby: Sme na hrane vojny, Putin naťahuje mierové rokovania o Ukrajine
Ruský prezident Vladimir Putin podľa šéfky britskej tajnej služby MI6 naťahuje mierové rokovania o Ukrajine a testuje Západ taktikami, ktoré spadajú „tesne pod hranicu vojny“.
Taraba bude zastupovať v Bruseli aj Českú republiku
Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba bude na utorkových rokovaniach Rady ministrov životného prostredia EÚ zastupovať nielen záujmy Slovenska, ale aj Českej republiky.
Zelenskyj: Rokovania s americkou stranou neboli jednoduché, ale boli produktívne
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že dvojdňové rokovania jeho delegácie s americkou stranou vedenou vyslancami prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom neboli jednoduché.