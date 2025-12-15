Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike
Je potrebné zabezpečiť, aby sa mali kde vzdelávať budúci odborníci, a to už na stredných a vysokých školách. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker (Hlas-SD) po okrúhlom stole so zástupcami a s rektormi vysokých škôl či predstaviteľmi jadrovej energetiky na Slovensku.
„Napriek tomu, že Slovensko dnes patrí medzi lídrov v oblasti energetického mixu a výroby v jadrovej energetike, tak ako ostatné krajiny v EÚ trpíme na to, že máme nedostatok kvalifikovaných odborníkov, a budeme čeliť ešte väčšiemu riziku z nedostatku týchto ľudí a odborníkov, ak okamžite nezapneme plné obrátky alebo nenaštartujeme zmeny, ktoré sú nevyhnutné,“ uviedol Drucker s tým, že je pripravený akčný plán na podporu vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví.
Akčný plán obsahuje štyri základné body. Jedným z nich je zabezpečenie počtu absolventov na vysokých školách, čo sa podľa ministra netýka len jadrovej energetiky, ale aj oblasti strojárstva, chémie, elektrotechniky, stavbárstva či jadrového inžinierstva. Ďalej je akčný plán zameraný na stredné školy, kde sa budujú takzvané centrá excelentnosti. „Každý segment priemyslu bude mať centrum excelentnosti pri najmenej jednej strednej škole, kde sa testujú nové inovácie a postupy. Tieto centrá excelentnosti spolupracujú s vysokými školami a so zamestnávateľmi a inovujú sa tam aj obsahy vzdelávania, pripravujú sa nové spôsoby vzdelávania,“ vysvetlil Drucker.
Dôležité je takisto podľa neho zabezpečenie ďalších typov zamestnancov v priemysle, technických smeroch, ale aj v oblasti environmentálnej politiky či v rámci farmaceutických a zdravotníckych povolaní. Posledným bodom je vytvorenie podmienok pre úspešnú realizáciu aj v rámci infraštruktúrneho vybavenia.
„Slovensko má naozaj pomerne slušnú celú infraštruktúru pre vzdelávanie, ale budeme potrebovať aktualizovať možno aj napríklad vlastný jadrový zdroj pre vedecké skúmanie, budeme potrebovať možno posilniť naše urýchľovacie zariadenia. Verím, že Slovensko môže ponúknuť nielen pre svoju sebestačnosť kvalitné vzdelávacie kapacity, ale že tak môže urobiť aj pre celú Európsku úniu alebo pre jej časť. Kým nám chýbajú tisíce odborníkov, napríklad pre výstavbu, a stovky odborníkov, možno do tisícky v oblasti budúcich operátorov na úrade jadrového dozoru, tak v rámci Európskej únie sú to státisíce,“ dodal minister.
Akčný plán je podľa neho pripravený na 90 percent, pričom na vládu ho chce predložiť začiatkom budúceho roka.
