  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Nemeckí farmári protestovali pred sídlom reťazca Lidl proti nízkym cenám masla

  • DNES - 19:44
  • Stuttgart
Nemeckí farmári protestovali pred sídlom reťazca Lidl proti nízkym cenám masla

Nemeckí farmári v pondelok na traktoroch protestovali proti nízkym cenám mlieka a masla, ktoré stanovujú diskontné maloobchodné reťazce.

Supermarkety obvinili z tlačenia cien nadol na neudržateľné úrovne. Polícia narátala pred hlavným sídlom reťazca Lidl v meste Bad Wimpfen zhruba 140 traktorov. Organizácia farmárov uviedla, že na proteste sa zúčastnilo do 250 traktorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Ceny masla v Nemecku sú teraz na najnižšej úrovni za ostatné roky po tom, ako ich maloobchodné reťazce nedávno opäť znížili. Štvrť kilogramu nemeckého masla predávaného pod značkou reťazca teraz stojí menej ako jedno euro. Podľa analytikov však ceny masla, mlieka a syrov klesajú na celom svete.

Zástupcovia nemeckých farmárov varujú, že mnohé firmy si už nemôžu pri terajších cenových podmienkach dovoliť nevyhnutné investície. V online petícii farmári Lidl obvinili z dampingových cien masla. Protest s traktormi sa konal aj pred logistickým centrom Lidlu v Radebergu a pri centrálnych skladoch reťazca v meste Cloppenburg.

Spoločnosť Lidl uviedla, že obavy farmárov chápe, ale redukciu cien označila za nevyhnutnú odpoveď na mimoriadne podmienky na trhu surovín. „Od septembra sme svedkami výrazne nadmernej ponuky surového mlieka v porovnaní s vlaňajšou úrovňou. Ak sa tieto množstvá nepredajú, existuje riziko dokonca prudšieho poklesu cien,“ vyjadril sa reťazec.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

DNES - 15:15Ekonomické

Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najkratšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach.

Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu, tvrdí regulačný úrad

Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu, tvrdí regulačný úrad

DNES - 10:29Ekonomické

Zmena poskytovateľa internetu je už rovnako jednoduchá ako v prípade zmeny telefónneho čísla.

Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny

Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny

VČERA - 15:22Ekonomické

Konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe by viedla k nepredvídateľným následkom pre Európsku úniu, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.

Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu

Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu

VČERA - 13:00Ekonomické

Ruský plyn v roku 2025 predstavoval pre Slovensko len jednu tretinu celkových dodávok plynu.

Vosveteit.sk
Netflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálkuNetflix prichádza s ďalšími bombami. Tento týždeň sa môžeš tešiť nielen na sviatočné klasiky, ale aj na horor či kriminálku
Prekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníšPrekladač Google už neprekladá len slová. Toto je najväčšia zmena v jeho histórii, ktorú určite oceníš
Čína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsilČína predbehla svet. Ukázala, ako zvýšiť kapacitu železníc bez stavby nových tratí. Toto ešte nikto neskúsil
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj tyAKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP