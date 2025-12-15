Nemeckí farmári protestovali pred sídlom reťazca Lidl proti nízkym cenám masla
- DNES - 19:44
- Stuttgart
Nemeckí farmári v pondelok na traktoroch protestovali proti nízkym cenám mlieka a masla, ktoré stanovujú diskontné maloobchodné reťazce.
Supermarkety obvinili z tlačenia cien nadol na neudržateľné úrovne. Polícia narátala pred hlavným sídlom reťazca Lidl v meste Bad Wimpfen zhruba 140 traktorov. Organizácia farmárov uviedla, že na proteste sa zúčastnilo do 250 traktorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny masla v Nemecku sú teraz na najnižšej úrovni za ostatné roky po tom, ako ich maloobchodné reťazce nedávno opäť znížili. Štvrť kilogramu nemeckého masla predávaného pod značkou reťazca teraz stojí menej ako jedno euro. Podľa analytikov však ceny masla, mlieka a syrov klesajú na celom svete.
Zástupcovia nemeckých farmárov varujú, že mnohé firmy si už nemôžu pri terajších cenových podmienkach dovoliť nevyhnutné investície. V online petícii farmári Lidl obvinili z dampingových cien masla. Protest s traktormi sa konal aj pred logistickým centrom Lidlu v Radebergu a pri centrálnych skladoch reťazca v meste Cloppenburg.
Spoločnosť Lidl uviedla, že obavy farmárov chápe, ale redukciu cien označila za nevyhnutnú odpoveď na mimoriadne podmienky na trhu surovín. „Od septembra sme svedkami výrazne nadmernej ponuky surového mlieka v porovnaní s vlaňajšou úrovňou. Ak sa tieto množstvá nepredajú, existuje riziko dokonca prudšieho poklesu cien,“ vyjadril sa reťazec.
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najkratšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach.
Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu, tvrdí regulačný úrad
Zmena poskytovateľa internetu je už rovnako jednoduchá ako v prípade zmeny telefónneho čísla.
Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny
Konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe by viedla k nepredvídateľným následkom pre Európsku úniu, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.
Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu
Ruský plyn v roku 2025 predstavoval pre Slovensko len jednu tretinu celkových dodávok plynu.