Pondelok, 15.12.2025
Bratislava

Španielsko uložilo Airbnb pokutu viac ako 64 miliónov eur za nekalé praktiky

  • DNES - 19:38
  • Madrid
Španielska vláda uložila online platforme Airbnb pokutu viac ako 64 miliónov eur za nekalé praktiky. TASR o tom informuje podľa pondelňajšej správy agentúry DPA.

Ministerstvo pre záležitosti spotrebiteľov uviedlo, že hlavným dôvodom je reklama pre viac ako 65.000 apartmánov, ktoré na prenajímanie nemajú potrebnú licenciu. Platforme taktiež nariadilo odstrániť ich zo svojej ponuky čo najskôr.

Podľa ministra pre záležitosti spotrebiteľov Pabla Bustinduya ide o druhú najvyššiu pokutu udelenú španielskymi úradmi za nekalé obchodné praktiky po pokute 108 miliónov eur pre leteckú spoločnosť Ryanair v roku 2024. Sankcia je konečná a Airbnb sa voči nej nemôže odvolať.

Španielske úrady sa dlhodobo snažia obmedziť prenájom rekreačných domov na pozadí rastúcej krízy dostupnosti bývania v Španielsku. Dopyt po bývaní v krajine ďaleko prevyšuje ponuku najmä vo veľkých mestách a turistických centrách, čo zvyšuje ceny bývania. Začiatkom apríla sa preto konalo niekoľko demonštrácii za dostupné nájomné. Celkový počet apartmánov ponúkaných v rámci Airbnb v Španielsku sa odhaduje na viac ako 400.000.

Prakticky na celom španielskom území musia byť rekreačné domy určené na prenájom úradne zaregistrované. Podľa ministerstva však mnohé ponuky v rámci platformy nemajú licenčné číslo alebo úradnú registráciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
