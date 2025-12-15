Najvyšší súd: Rozhodnutie o dovolaní v prípade Dušana Kováčika nehodnotí vinu alebo nevinu
Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci Najvyššieho súdu (NS) SR ako súdu dovolacieho. TASR o tom informovala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.
Spresnila, že NS SR nerozhoduje v politických kategóriách ani v jazyku verejných emócií. „Súdy nemôžu a ani nesmú reagovať na politické interpretácie svojich rozhodnutí. Ich úlohou je zabezpečiť, aby každá vec bola posúdená v súlade so zákonom, nezávisle a nestranne,“ dodala Važanová.
Najvyšší súd SR rozhodol vo štvrtok (11. 12.) o dovolaní ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) v prípade obvineného bývalého šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana Kováčika. Zrušil rozsudok Najvyššieho súdu z roku 2022, ako aj rozsudok Špecializovaného trestného súdu z roku 2021.
NS SR v máji 2022 právoplatne odsúdil Dušana Kováčika na osem rokov väzenia za prijatie úplatku a vyzradenie informácií zo spisov. Uložil mu aj peňažný trest vo výške 100.000 eur.
Minister spravodlivosti podal v prípade právoplatne odsúdeného Dušana Kováčika dovolanie v lete 2024. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody Dušana Kováčika až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.
