Ombudsman sa pre rušenie ÚOO obrátil na Ústavný súd, podporil opozičný návrh
Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa pre prijatý zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý má od nového roka nahradiť doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), listom obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR. Podporil v ňom návrh opozičných poslancov. Pozastavenie účinnosti považuje za nevyhnutné. Dobrovodský sa obáva nezvratných zásahov do základných práv a slobôd. TASR o tom informoval hovorca VOP Branislav Gigac.
Hlavným problémom má byť ustanovenie, ktoré umožňuje kedykoľvek preskúmať už udelenú ochranu oznamovateľa. Podľa Dobrovodského to do systému vnáša nepredvídateľnosť. „Oznamovateľ sa môže ocitnúť v stave, keď si nebude istý, či mu ochrana zostane zachovaná. Takáto neistota má potenciál odradiť jednotlivcov od toho, aby upozorňovali na závažné porušenia práva,“ upozornil ombudsman. Doplnil, že spätné zrušenie ochrany môže pôsobiť zastrašujúco.
Dobrovodský okrem toho upozornil, že štát mení pravidlá spätne. „Štát pozýval oznamovateľov, aby mu dôverovali. Nový zákon však vysiela signál, že táto dôvera môže byť spätne spochybnená. Novoprijatý zákon odkazuje takto dôverujúcim oznamovateľom z minulosti, že to pozvanie k dôvere nebolo myslené až tak vážne,“ myslí si. Varoval, že legislatívna zmena po nadobudnutí účinnosti spôsobí, že sa ochrana oznamovateľov oslabí a stane sa z nej len formálny sľub.
Poslanci NR SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom (12. 12.) hlasovaní. Na Slovensku tak vznikne nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradí doterajší ÚOO. Nový úrad okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti bude riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti.
Opozícia sa pre zákon na zriadenie nového úradu namiesto súčasného ÚOO obrátila na ÚS SR. Namieta jeho možný nesúlad s Ústavou SR aj právom Európskej únie, ale tiež proces jeho prijatia. Pod podanie sa podpísalo 63 zákonodarcov.
Drucker: Slovensko trpí nedostatkom kvalifikovaných odborníkov v jadrovej energetike
Je potrebné zabezpečiť, aby sa mali kde vzdelávať budúci odborníci, a to už na stredných a vysokých školách. V pondelok to povedal na tlačovej konferencii minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.
Rada prokurátorov kritizuje obsah aj spôsob prijatia novely Trestného zákona
Rada prokurátorov SR vyjadruje „zásadný nesúhlas a hlboké znepokojenie“ nad obsahom aj spôsobom prijatia zmien v trestnej legislatíve.
Najvyšší súd: Rozhodnutie o dovolaní v prípade Dušana Kováčika nehodnotí vinu alebo nevinu
Rozhodnutie o dovolaní v trestnej veci Dušana Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny, ale procesný krok, ktorý vyplýva z právomoci Najvyššieho súdu SR ako súdu dovolacieho.