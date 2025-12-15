Podľa politológa Babišovo nové vládne obdobie môže byť menej stabilné a divokejšie
- DNES - 19:18
- Praha
Nový český premiér Andrej Babiš to podľa českého politológa Petra Jüptnera nebude mať v nasledujúcom volebnom období jednoduché, a to aj preto, akých má koaličných partnerov.
Rozdielne postoje hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe k niektorým otázkam by podľa neho mohli viesť k nestabilite v koalícii a prípadne až k jej rozpadu. Riaditeľ Inštitútu politologických štúdií na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe (IPS FSV UK) v rozhovore so spravodajkyňou TASR zdôraznil, že obrat Česka v zahraničnej politike neočakáva, iba ak symbolické zmeny.
Jüptner si nemyslí, že by sa Babiš od predchádzajúceho pôsobenia vo funkcii predsedu vlády zmenil. Rozdiel v porovnaní s jeho minulými vládami spôsobia najmä rozdielni koaliční partneri. „Už len tí koaliční partneri predchádzajúcej vlády Andreja Babiša a tej súčasnej podľa môjho názoru determinujú to, že súčasné obdobie by mohlo byť trošku menej stabilné a trošku divokejšie,“ povedal politológ. Podotkol, že SPD bola v správe ministerstva vnútra označená za extrémistickú a Motoristi sú novým subjektom, ktorý je značne ambiciózny. Navyše, ak by sa ich čestný prezident Filip Turek nakoniec nestal ministrom, je podľa neho možné, že to budú chcieť Babišovi „vrátiť“.
Čo sa týka zahraničnej politiky vlády, k zásadnému posunu v nej podľa riaditeľa IPS na FSV UK nedôjde. Očakáva zachovanie určitej kontinuity, avšak zároveň budú predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu a tiež hnutia SPD Tomio Okamura, ale aj Babiš podľa neho dávať voličom najavo, že na prvom mieste je pre nich Česko. „Môže dôjsť k typickej ,bruselskej schizofrénii‘, ako vidíme napríklad u Roberta Fica, ale aj Viktora Orbána, že v niektorých časových úsekoch hovorili inak k svojim partnerom v Európe a inak k svojim voličom,“ vysvetlil.
K zmene však podľa neho nepochybne dôjde v symbolickej rovine, s čím už začal Okamura. Ten ako prvý krok po nástupe do funkcie nechal zvesiť ukrajinskú vlajku z budovy snemovne či neskôr na prvú zahraničnú návštevu na Slovensko nezobral žiadneho poslanca z opozície. Podľa Jüptnera môže dôjsť k tomu, že v snahe udržať si svojich voličov sa Okamura bude k rôznym témam vrátane politiky smerom k Ukrajine vyjadrovať do médií spôsobom, že ak by to bolo na ňom, išiel by ešte ďalej ako vláda. To môže následne vyvolať napätie v koalícii a podľa politológa nie je vylúčené ani to, že by sa mohla potenciálne aj rozpadnúť. Pripomenul, že Babiš v súčasnosti SPD aj Motoristov nutne potrebuje na to, aby jeho vláda získala v snemovni dôveru. Len čo ju získa, je možné, že premiér na nich bude tvrdší, dodal.
Česko má v súčasnosti obžalovaného premiéra aj predsedu snemovne. „Je to nepochybne niečo, čo sme si pred 15 rokmi nevedeli predstaviť... Považovali by sme to za škandálne a neprijateľné,“ myslí si Jüptner. Súčasná spoločnosť je však podľa jeho slov veľmi polarizovaná, zmenili sa politické strany, ich marketing aj komunikácia. Dochádza k silnej mobilizácii aj polarizácii voličov a pre niektorých z nich už tieto veci nie sú až také zásadné, vysvetlil s tým, že sa to nedeje len v Česku, ale poukázal napríklad aj na Spojené štáty.
