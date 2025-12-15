Nehoda na železnici: Vlak zrazil jeleňa
Vlak sa zrazil s lesnou zverou.
V pondelok večer došlo neďaleko železničnej stanice vo Vrútkach k poruche rušňa v dôsledku zrážky s lesnou zverou. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, vlak SC 240 zrazil jeleňa.
Vlak SuperCity Pendolino Košičan smeroval z Košíc do Prahy, kde mal doraziť v plánovanom čase 22.42 hod. ZSSK aktuálne odhaduje meškanie vlaku na vyše 60 minút.
Foto: facebook.com/obmedzenieprevadzkyZSR
Vlak SuperCity Pendolino Košičan na trase Košice – Žilina – Praha hl. n. a rovnako aj v opačnom smere premáva v pravidelnom intervale jedenkrát denne. Čas jazdy na trase Košice – Praha hl. n. je bežne 7 hodín a 54 minút.
