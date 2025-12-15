  • Články
Nehoda na železnici: Vlak zrazil jeleňa

  • Vrútky
Vlak sa zrazil s lesnou zverou.

V pondelok večer došlo neďaleko železničnej stanice vo Vrútkach k poruche rušňa v dôsledku zrážky s lesnou zverou. Ako informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti, vlak SC 240 zrazil jeleňa.

Vlak SuperCity Pendolino Košičan smeroval z Košíc do Prahy, kde mal doraziť v plánovanom čase 22.42 hod. ZSSK aktuálne odhaduje meškanie vlaku na vyše 60 minút.

Vlak SuperCity Pendolino Košičan na trase Košice – Žilina – Praha hl. n. a rovnako aj v opačnom smere premáva v pravidelnom intervale jedenkrát denne. Čas jazdy na trase Košice – Praha hl. n. je bežne 7 hodín a 54 minút.

Zdroj: Info.sk, mastodon.social/@zssk_mimoriadne
