V Trenčíne došlo k hromadnej dopravnej nehode
Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenie.
V pondelok podvečer došlo k hromadnej nehode na novom moste v Trenčíne. Informovala o tom krátko pred 17.00 hod. trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
K zrážke troch vozidiel došlo podľa portálu Trencinak na novom cestnom moste v smere od diaľnice D1 na Merkury Market. Po nehode ostal zablokovaný jeden jazdný pruh.
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Polícia usmerňuje dopravu. Vodiči musia rátať so zdržaním v kolónach. “Vodiči rešpektujte pokyny polície a jazdite bezpečne,” pripomína polícia.
Dnes ide o druhú nehodu v tom istom úseku. Okolo poludnia sa tu zrazili až štyri vozidlá, no v opačnom smere, teda na diaľnicu D1.
