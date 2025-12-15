  • Články
Macinka: Budem sa snažiť prispieť k tomu, aby vojna na Ukrajine skončila

  • DNES - 16:28
Nový český minister zahraničných vecí Petr Macinka dúfa, že vojnu na Ukrajine by sa mohlo podariť ukončiť do 24. februára budúceho roka, keď uplynú štyri roky od celoplošnej ruskej invázie. Sám k tomu chce prispieť.

Ukrajinu si ako člena EÚ v roku 2027 zatiaľ predstaviť nevie a nepovedal ani, či na ňu ako šéf českej diplomacie vycestuje. Jeho hlavnými prioritami v rezorte sú vzťahy so susedmi, sebavedomejší postoj pri reprezentácii národných záujmov v Bruseli a viac „skutočnej diplomacie“ na úkor PR. Povedal to v pondelok na brífingu po tom, ako ho premiér Andrej Babiš uviedol do funkcie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Naša vláda vstupuje do práce v situácii, keď snáď, dúfajme, tá vojna už bude končiť. Ja dúfam, a povedal to aj pán premiér, že by bolo dobré, ak by sa podarilo spoločnými silami ten konflikt zastaviť, a to najlepšie do 24. februára 2026, teda k štvorročnému výročiu, keď táto šialená agresia vypukla,“ povedal Macinka. Na otázku, či na budove Černínskeho paláca, kde sídli ministerstvo zahraničných vecí, ponechá ukrajinskú vlajku, odpovedal, že ju ešte nevidel. „Musím sa pozrieť, ako tam statočne plápolá a podľa toho sa rozhodneme,“ vysvetlil.

Čo sa týka ukončenia konfliktu, dodnes podľa jeho slov len veril v to, že skončí, ale oddnes k tomu bude môcť prispieť aj on sám. Zdôraznil, že ak chce Ukrajina vstúpiť do EÚ, musí splniť všetky podmienky a to bez akýchkoľvek výnimiek. Na otázku, či plánuje cestu do Kyjeva, priamo neodpovedal. „Pôjdem v prvom rade na Slovensko a potom do Bruselu. O žiadnych ďalších cestách nemám žiadne informácie ani plány a ani neviem, či niekto príde sem,“ uviedol minister.

Tradičné priateľstvo ČR s Izraelom bude podľa neho pokračovať a malo by sa ešte prehĺbiť. Dúfa, že počas jeho pôsobenia vo funkcii dôjde k presunu českého veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema. „Nejaká aktivita k tomu už bola učinená a stálo by za to to dotiahnuť. Verím, že za môjho pôsobenia dôjde k tomu, že sa ambasáda presunie,“ dodal nový český minister zahraničných vecí.

Zdroj: Info.sk, TASR
