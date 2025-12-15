Hnutie Slovensko chce zaviesť povinné dychové skúšky na alkohol pre členov NRSR
Opatrenie považuje za podmienku podpory budúcej vlády. Na pondelkovom tlačovom brífingu o tom informovali predstavitelia hnutia Igor Matovič, Michal Šipoš a Július Jakab.
Matovič poukázal na zvýšenú konzumáciu alkoholu poslancov najmä počas rokovaní o vážnejších zákonoch a dlhších rozpráv. Alkohol podľa neho negatívne vplýva na schopnosti poslancov zodpovedne rozhodovať o zákonoch. Zároveň upozornil, že v bežnom pracovnom prostredí na Slovensku je konzumácia alkoholu neprípustná a rovnaké pravidlá by mali podľa neho platiť aj pre členov parlamentu.
„Vieme, že alkohol znižuje pozornosť a určite hladina alkoholu nie je v súlade s tým, čo hovoríme, že poslanci by mali hlasovať podľa svojho svedomia a vedomia a mali by hájiť záujmy ľudí,“ podotkol Matovič.
Podľa hnutia je téma alkoholu v parlamente jednou z hlavných otázok dôvery verejnosti v politiku. Zavedenie povinných dychových skúšok poslancov NR SR je jednou z podmienok projektu hnutia s názvom Prevrat 2027.
„Ideme de facto urobiť revolúciu počas systému parlamentnej demokracie. Nejdeme zbúrať systém, ale ideme ho opraviť spolu s ľuďmi,“ dodal Matovič s tým, že hnutie sa zaväzuje rešpektovať rozhodnutia verejnosti v tomto projekte a urobiť z nich záväzné podmienky politickej podpory po parlamentných voľbách.
Polícia pátra po Márii, je nezvestná viac ako týždeň
Polícia žiada verejnosť o pomoc.
KDH: Rozhodnutie Rady ÚVO k záchrankovému tendru otvára pandorinu skrinku
Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie k výberovému konaniu na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019 otvára pandorinu skrinku.
Vážna nehoda: Autobus zdemoloval ploty troch domov a garáž
Autobus narazil do oplotení.
SIS: Spolupracujeme so spravodajskými službami tak, aby sa ľudia cítili bezpečne
Slovenská informačná služba spolupracuje so spravodajskými službami a zabezpečuje spravodajskú ochranu Slovenska tak, aby sa občania cítili bezpečne aj v období vianočných sviatkov.