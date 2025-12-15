Konverzačný chatbot Grok zavádzal o teroristickom útoku na pláži v Sydney
- DNES - 15:17
- Sydney
Konverzačný chatbot Grok - založený na umelej inteligencii a integrovaný do sociálnej siete X - po teroristickom útoku na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney šíril množstvo nepravdivých informácií. Vyplýva to z prehľadu zostaveného špecializovaným portálom Gizmodo, napísal denník Le Monde, informuje TASR.
Chatbot, ktorého používatelia siete X často žiadajú o informácie alebo overenie faktov počas aktuálnych udalostí, v tomto prípade viackrát odpovedal chybne na otázky týkajúce sa analýzy videí z útoku.
Videozáznam zobrazujúci prestrelku medzi údajnými páchateľmi a políciou Grok najprv opísal ako video cyklónu v Austrálii, zatiaľ čo inú scénu, na ktorej náhodný okoloidúci odzbrojuje jedného zo strelcov, označil za „staré virálne video muža, ktorý šplhá na palmu“.
Umelá inteligencia prepojená so sieťou X bola už v minulosti kritizovaná za šírenie nepravdivých informácií o atentátoch z 13. novembra 2015 vo Francúzsku, ako aj za preberanie teórií, ktoré popierajú holokaust.
Le Monde pripomenul, že chatbot sa v reálnom čase učí z obsahu, ktorý používatelia zverejňujú na sieti X – platforme, kde boli pravidlá moderovania výrazne uvoľnené po tom, ako ju kúpil americký miliardár Elon Musk.
USA stále chcú, aby Ukrajina odstúpila Donbas Rusku
Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou, uviedol v pondelok predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.
Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu“
Otázka právnych záruk, že Ukrajina nevstúpi do aliancie NATO, patrí medzi kľúčové body v rokovacom procese o ukončení vojny na Ukrajine.
Babiš: Budeme v každom prípade transparentní, nebudeme nič skrývať
Nový český premiér Andrej Babiš po prvom rokovaní kabinetu vyhlásil, že vláda sa bude usilovať o to, aby bola vládou všetkých občanov Českej republiky.
Austrálčania oceňujú odvahu muža, ktorý na pláži Bondi odzbrojil útočníka
Predseda vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales Chris Minns v pondelok navštívil muža, ktorý v nedeľu odzbrojil jedného z páchateľov streľby na pláži Bondi v Sydney.