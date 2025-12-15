Konverzačný chatbot Grok zavádzal o teroristickom útoku na pláži v Sydney

  • Články
Konverzačný chatbot Grok - založený na umelej inteligencii a integrovaný do sociálnej siete X - po teroristickom útoku na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney šíril množstvo nepravdivých informácií. Vyplýva to z prehľadu zostaveného špecializovaným portálom Gizmodo, napísal denník Le Monde, informuje TASR.

Chatbot, ktorého používatelia siete X často žiadajú o informácie alebo overenie faktov počas aktuálnych udalostí, v tomto prípade viackrát odpovedal chybne na otázky týkajúce sa analýzy videí z útoku.

Videozáznam zobrazujúci prestrelku medzi údajnými páchateľmi a políciou Grok najprv opísal ako video cyklónu v Austrálii, zatiaľ čo inú scénu, na ktorej náhodný okoloidúci odzbrojuje jedného zo strelcov, označil za „staré virálne video muža, ktorý šplhá na palmu“.

Umelá inteligencia prepojená so sieťou X bola už v minulosti kritizovaná za šírenie nepravdivých informácií o atentátoch z 13. novembra 2015 vo Francúzsku, ako aj za preberanie teórií, ktoré popierajú holokaust.

Le Monde pripomenul, že chatbot sa v reálnom čase učí z obsahu, ktorý používatelia zverejňujú na sieti X – platforme, kde boli pravidlá moderovania výrazne uvoľnené po tom, ako ju kúpil americký miliardár Elon Musk.

Zdroj: Info.sk, TASR
