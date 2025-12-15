  • Články
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najkratšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach.

Projekt počíta s dobudovaním pravého profilu na úseku medzi Oščadnicou a Čadcou s celkovou dĺžkou 5,3 kilometra vrátane druhej rúry tunela Horelica. Práce by mali trvať 1675 dní.

Tešíme sa, že sa nám konečne podarilo rozpumpovať výstavbu D3. Je to prvý z úsekov, na ktorom klepeme základný kameň. Je to ten najsevernejší, najkratší, ale technicky najzložitejší, preto aj zmluvná doba výstavby je až do roku 2030, zatiaľ čo pri zvyšných dvoch úsekoch je doba výstavby do roku 2029,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).

Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil predložilo najvýhodnejšiu ponuku združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Spolu s firmami Metrostav DS a Duna Aszfalt sa zaviazali postaviť dielo za 230.389.465,08 eura bez dane z pridanej hodnoty.

Tunel Horelica je v prevádzke od roku 2004 a jeho druhú rúru budú stavať popri funkčnom tuneli. „Budú tam samozrejme určité odstávky, čo platí aj pre zvyšné dva úseky. Pre NDS je to prvá takáto stavebná akcia, kde bude treba stavať druhú rúru popri tej prvej, ktorá je funkčná,“ podotkol Ráž.

Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filipa Macháčka sa už onedlho rozbehnú práce aj na zvyšných dvoch úsekoch. „Zvyšné dva úseky sú na tom veľmi podobne ako tento úsek. Budeme po novom roku klepať základné kamene aj na týchto úsekoch a zhotovitelia sa budú môcť pustiť do práce,“ poznamenal Macháček.

Úsek medzi Oščadnicou a Čadcou je jedným z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3, zvyšnými sú úseky Kysucké Nové Mesto - Oščadnica a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
