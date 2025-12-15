  • Články
Bratislava

KDH: Rozhodnutie Rady ÚVO k záchrankovému tendru otvára pandorinu skrinku

  • DNES - 15:03
  • Bratislava
Rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k výberovému konaniu na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019 otvára pandorinu skrinku.

Podobnou analógiou by potom malo dochádzať k verejnému obstarávaniu nemocníc, alebo napríklad ambulancií lekárov. To by zmenilo súčasný systém financovania zdravotníctva a zazmluvňovania poskytovateľov. Poukázali na to poslanci Národnej rady SR Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH). TASR o tom informovali z komunikačného odboru hnutia.

Myslíme si, že téma, ktorá sa zďaleka netýka len záchraniek, je tak vážna, že by sa ňou mal bezodkladne zaoberať nielen minister zdravotníctva, ale aj minister financií a ďalší právni experti na verejné obstarávanie a európske právo,“ uviedol Majerský. Zdôraznil, že vláda zodpovedá za to, aby systém financovania zdravotníctva neskolaboval, aj keď problém nespôsobila.

Podľa Stachuru ide o veľký právny problém, ktorý vie definitívne vyriešiť len Európsky súdny dvor. „Aj v rozhodnutí Rady ÚVO je viacero nejasností, napríklad, či sa verejné obstarávanie má týkať len jednej štátnej poisťovne, alebo aj dvoch súkromných, a mnohé ďalšie otázky,“ dodal.

Rada ÚVO zamietla odvolanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a zastavila odvolanie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) v konaní týkajúcom sa výberového konania na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby z roku 2019. ÚDZS aj VšZP oznámili, že sa plánujú obrátiť na Ústavný súd SR. Tvrdili, že úrad prekročil svoje kompetencie.

Zdroj: Info.sk, TASR
