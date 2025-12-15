Vážna nehoda: Autobus zdemoloval ploty troch domov a garáž
Autobus narazil do oplotení.
V pondelok dopoludnia v obci Gerlachov v okrese Poprad 56-ročný vodič autobusu z doposiaľ neznámej príčiny zišiel z cesty a narazil do oplotení troch rodinných domov a jednej garáže. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, škoda bola vyčíslená približne na 26.500 eur.
„Pri tejto nehode nedošlo k zraneniu osôb, vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia s tým, že dopravná nehoda bola riešená na mieste v blokovom konaní.
Foto: Polícia SR - Prešovský kraj
