Bratislava

Vážna nehoda: Autobus zdemoloval ploty troch domov a garáž

  • DNES - 14:38
  • Gerlachov
Vážna nehoda: Autobus zdemoloval ploty troch domov a garáž

Autobus narazil do oplotení.

V pondelok dopoludnia v obci Gerlachov v okrese Poprad 56-ročný vodič autobusu z doposiaľ neznámej príčiny zišiel z cesty a narazil do oplotení troch rodinných domov a jednej garáže. Ako informuje prešovská krajská polícia na sociálnej sieti, škoda bola vyčíslená približne na 26.500 eur.

Pri tejto nehode nedošlo k zraneniu osôb, vodič nebol pod vplyvom alkoholu,“ uviedla polícia s tým, že dopravná nehoda bola riešená na mieste v blokovom konaní.

Foto: Polícia SR - Prešovský kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
