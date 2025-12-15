SIS: Spolupracujeme so spravodajskými službami tak, aby sa ľudia cítili bezpečne
Slovenská informačná služba (SIS) spolupracuje so spravodajskými službami a zabezpečuje spravodajskú ochranu Slovenska tak, aby sa občania cítili bezpečne aj v období vianočných sviatkov. Informovala o tom SIS, ktorá upozorňuje na posledné prípady vo svete pri útokoch tzv. osamelých vlkov.
Hovorkyňa SIS Natália Holubová pripomenula, že hrozbu teroristických útokov a násilných incidentov počas hromadných podujatí, akými sú napríklad vianočné trhy, nie je možné s istotou vylúčiť v žiadnej krajine. Poukázala pritom na zraniteľnosť davu a anonymitu útočníka minimálne do začiatku útoku, rovnako i na motiváciu, ktorú pre útočníkov - jednotlivcov predstavuje náboženský a spoločenský rozmer podujatí.
„Tieto útoky môžu brať ako sebaprezentáciu, od ktorej očakávajú svetovú medializáciu, alebo uznanie od globálnych teroristických organizácií, dokonca môže ísť až o súčasť rivality medzi najaktívnejšími teroristickými skupinami," upozornila.
Uistila, že SIS, i s prihliadnutím na tragické udalosti v zahraničí, situáciu neustále monitoruje a realizuje bezpečnostné opatrenia. „V spolupráci so spravodajskými službami zabezpečujeme spravodajskú ochranu Slovenska aj počas sviatočných dní tak, aby sa občania cítili bezpečne a naplno prežili najpokojnejšie dni v roku," zdôraznila hovorkyňa SIS.
Kolíková odmieta slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) odmieta sobotné (13. 12.) slová premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období. Žiadna manipulácia sa pod
Prezident Pellegrini a exprezidentka Čaputová reagujú na smrť Slovenky pri útoku v Austrálii
Smútok zo smrteľného útoku na austrálskej pláži Bondi Beach dorazil aj na Slovensko. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s oznámením, že medzi obeťami je aj Slovenka.
Vo viacerých okresoch, najmä na juhu stredného Slovenska, hrozí poľadovica
V Banskobystrickom kraji i časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica. Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Viaceré mimovládky vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu Trestného zákona
Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal parlamentom schválenú novelu Trestného zákona.