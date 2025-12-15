USA stále chcú, aby Ukrajina odstúpila Donbas Rusku
- DNES - 13:15
- Kyjev
Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou, uviedol v pondelok predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.
Predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, povedal, že ruský prezident Vladimir Putin „chce územie“ známe ako región Donbas. Dodal, že Spojené štáty požadujú, aby sa Ukrajina stiahla zo spomínaných oblastí, s čím Kyjev nesúhlasí.
„Je trochu zarážajúce, že Američania v tejto otázke preberajú ruské stanovisko,“ konštatoval predstaviteľ.
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v piatok vyhlásil, že celý ukrajinský región Donbas patrí Rusku. Podľa denníka Kommersant tiež povedal, že prímerie na Ukrajine bude možné po tom, ako sa z tejto oblasti stiahnu ukrajinské sily. „Ak nie rokovaniami, potom vojenskými prostriedkami, toto územie sa dostane pod plnú kontrolu Ruskej federácie,“ uviedol.
AFP konštatuje, že zložité otázky v rámci rokovaní o vojne na Ukrajine sa týkajú práve územných ústupkov v prospech Ruska, a či nakoniec Kremeľ bude súhlasiť s akoukoľvek dohodou vypracovanou USA a európskymi predstaviteľmi.
V nemeckom Berlíne v pondelok rokuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s americkými vyslancami a európski lídri vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera a nemeckého kancelára Friedricha Merza o ukončení vojny na Ukrajine.
Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu“
Otázka právnych záruk, že Ukrajina nevstúpi do aliancie NATO, patrí medzi kľúčové body v rokovacom procese o ukončení vojny na Ukrajine.
Babiš: Budeme v každom prípade transparentní, nebudeme nič skrývať
Nový český premiér Andrej Babiš po prvom rokovaní kabinetu vyhlásil, že vláda sa bude usilovať o to, aby bola vládou všetkých občanov Českej republiky.
Austrálčania oceňujú odvahu muža, ktorý na pláži Bondi odzbrojil útočníka
Predseda vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales Chris Minns v pondelok navštívil muža, ktorý v nedeľu odzbrojil jedného z páchateľov streľby na pláži Bondi v Sydney.
Fiala odovzdal Babišovi úrad, zaželal mu, nech sa mu darí
Bývalý český premiér Petr Fiala v pondelok symbolicky odovzdal vládnu štafetu novému premiérovi Andrejovi Babišovi. V Strakovej akadémii, kde česká vláda zasadá, Fiala privítal všetkých nových ministrov.