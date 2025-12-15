  • Články
Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu“

  • DNES - 12:55
  • Moskva
Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu“

Otázka právnych záruk, že Ukrajina nevstúpi do aliancie NATO, patrí medzi kľúčové body v rokovacom procese o ukončení vojny na Ukrajine. V Moskve to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že Ukrajina by mohla ostať mimo NATO.

Ako možnú náhradu členstva v NATO uviedol európske a americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré by museli byť právne záväzné.

Na stretnutí s novinármi Peskov v pondelok priznal, že otázka členstva Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu a vyžaduje si osobitnú diskusiu.“

V odpovedi na otázku, od koho Rusko očakáva právne záväzné záruky týkajúce sa nevstúpenia Ukrajiny do NATO, Peskov uviedol, že Rusko očakáva, že Spojené štáty mu „poskytnú koncepciu, o ktorej sa dnes (v pondelok) diskutuje v Berlíne“, kam Zelenskyj pricestoval na rokovania s americkými vyslancami a európskymi lídrami s cieľom nájsť ďalšiu cestu pre riešenia situácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
