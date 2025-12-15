Kremeľ: Členstvo Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu“
- DNES - 12:55
- Moskva
Otázka právnych záruk, že Ukrajina nevstúpi do aliancie NATO, patrí medzi kľúčové body v rokovacom procese o ukončení vojny na Ukrajine. V Moskve to v pondelok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripustil, že Ukrajina by mohla ostať mimo NATO.
Ako možnú náhradu členstva v NATO uviedol európske a americké bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré by museli byť právne záväzné.
Na stretnutí s novinármi Peskov v pondelok priznal, že otázka členstva Ukrajiny v NATO je „jedným z kameňov úrazu a vyžaduje si osobitnú diskusiu.“
V odpovedi na otázku, od koho Rusko očakáva právne záväzné záruky týkajúce sa nevstúpenia Ukrajiny do NATO, Peskov uviedol, že Rusko očakáva, že Spojené štáty mu „poskytnú koncepciu, o ktorej sa dnes (v pondelok) diskutuje v Berlíne“, kam Zelenskyj pricestoval na rokovania s americkými vyslancami a európskymi lídrami s cieľom nájsť ďalšiu cestu pre riešenia situácie.
USA stále chcú, aby Ukrajina odstúpila Donbas Rusku
Americkí vyjednávači naďalej chcú, aby Ukrajina ako podmienku mierových rokovaní s Ruskom postúpila kontrolu nad Doneckou a Luhanskou oblasťou, uviedol v pondelok predstaviteľ oboznámený s rokovaniami.
Babiš: Budeme v každom prípade transparentní, nebudeme nič skrývať
Nový český premiér Andrej Babiš po prvom rokovaní kabinetu vyhlásil, že vláda sa bude usilovať o to, aby bola vládou všetkých občanov Českej republiky.
Austrálčania oceňujú odvahu muža, ktorý na pláži Bondi odzbrojil útočníka
Predseda vlády austrálskeho štátu Nový Južný Wales Chris Minns v pondelok navštívil muža, ktorý v nedeľu odzbrojil jedného z páchateľov streľby na pláži Bondi v Sydney.
Fiala odovzdal Babišovi úrad, zaželal mu, nech sa mu darí
Bývalý český premiér Petr Fiala v pondelok symbolicky odovzdal vládnu štafetu novému premiérovi Andrejovi Babišovi. V Strakovej akadémii, kde česká vláda zasadá, Fiala privítal všetkých nových ministrov.