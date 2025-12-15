  • Články
Kolíková odmieta slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) odmieta sobotné (13. 12.) slová premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období. Žiadna manipulácia sa podľa nej nepreukázala. Povedala to na pondelkovej tlačovej konferencii.

Nie je pravdou, že by si tu vláda v roku 2020 dosadila svojich vyšetrovateľov, svojich prokurátorov, svojich sudcov a s nimi zmanipulovala celé trestné konanie, to jednoducho nie je pravda,“ zdôraznila. Opätovne kritizovala zmeny trestných kódexov iniciované súčasnou vládnou garnitúrou. Posledná schôdza Národnej rady SR podľa nej jednoznačne ukazuje, že ide o vládu pomsty.

Schôdza sa nevenovala energopomoci, nevenovala sa nakoniec ani krádežiam v obchodoch. To bolo iba okrajové. Ale to, čomu sa venovala, bola naplno pomsta, lebo rušila nezávislý úrad na ochranu oznamovateľov korupcie a pri drobných krádežiach do toho potrebovala vpašovať nové procesné pravidlá trestného procesu, ktorými sme zlikvidovali inštitút na boj proti mafii v trestnom procese,“ povedala.

Tvrdila, že počas minulého volebného obdobia sa začali vyšetrovať podozrenia z korupcie ľudí z Ficovho okolia. „Keďže tieto veci mohli byť otvorene vyšetrované, dostali sa na stôl prokurátorom, dostali sa na stôl sudcom, a preto boli viacerí ľudia odsúdení,“ podotkla. Ukázalo sa podľa nej, že inštitút spolupracujúceho obvineného je kľúčový pre každý organizovaný zločin. Po dovolacom rozhodnutí v prípade bývalého šéfa niekdajšej špeciálnej prokuratúry Dušana K. je podľa nej potrebné počkať na konečný výsledok procesu.

Fico hovoril na sobotnej tlačovej konferencii o zneužívaní trestného práva na politické účely počas minulého volebného obdobia. Opieral sa pritom o dovolacie rozhodnutie Najvyššieho súdu v prípade niekdajšieho šéfa už zrušeného Úradu špeciálnej prokuratúry Dušana K. Kauza sa po zrušení pôvodného odsudzujúceho rozsudku vracia späť na Špecializovaný trestný súd.

Zdroj: Info.sk, TASR
