  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Prezident Pellegrini a exprezidentka Čaputová reagujú na smrť Slovenky pri útoku v Austrálii

  • DNES - 11:32
  • Bratislava
Prezident Pellegrini a exprezidentka Čaputová reagujú na smrť Slovenky pri útoku v Austrálii

Smútok zo smrteľného útoku na austrálskej pláži Bondi Beach dorazil aj na Slovensko. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s oznámením, že medzi obeťami je aj Slovenka.

„Jedna z obetí šialeného vyčíňania strelcov bola aj Slovenka Marika. Jej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísal prezident. Vyjadril zhrozenie nad tým, „kam vedie chorá a anonymná nenávisť voči neznámym ľuďom len preto, lebo sú inej viery, farby pleti, pôvodu či orientácie“.

I v súvislosti s tragédiou v Austrálii vyzval na zastavenie šírenia nenávisti. „Tá sa totiž napokon nezastaví pred ničím a výsledkom sú zmarené životy nevinných ľudí,“ zdôraznil prezident.

Úmrtie Slovenky oznámila na sociálnej sieti aj Pellegriniho predchodkyňa Zuzana Čaputová. Exprezidentka potvrdila, že zosnulá bola blízkou priateľkou jej rodiny.

S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne. Stala sa obeťou teroristického útoku počas Chanuky na svojej obľúbenej pláži Bondi Beach v Austrálii. Zdieľame smútok s rodinou a priateľmi a nikdy nezabudneme na spoločne strávené dni!,“ píše sa na účte Židovskej náboženskej obce Komárno (ŽNO) na Facebooku.

Na príspevok ŽNO upozornil server 24.hu, podľa ktorého 82-ročná Marika v roku 2019 získala cenu Mensch Award od organizácie Australian Jewish Community Appeal za 23 rokov dobrovoľníckej práce v programe pre židovských seniorov prostredníctvom Centra aktivity, počas ktorých rozdala viac než 12.000 kóšer jedál. Vždy zostala verná svojim maďarským židovským koreňom, píše 24.hu.

Hromadná streľba na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) si v nedeľu (14. 12.) vyžiadala 15 obetí, šestnástym mŕtvym je jeden z dvoch strelcov. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust. V nemocniciach v Sydney hospitalizovali najmenej 38 ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kolíková odmieta slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období

Kolíková odmieta slová o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období

DNES - 12:03Domáce

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) odmieta sobotné (13. 12.) slová premiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica o manipulácii trestných konaní v minulom volebnom období. Žiadna manipulácia sa pod

Vo viacerých okresoch, najmä na juhu stredného Slovenska, hrozí poľadovica

Vo viacerých okresoch, najmä na juhu stredného Slovenska, hrozí poľadovica

DNES - 8:29Domáce

V Banskobystrickom kraji i časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica. Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Viaceré mimovládky vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu Trestného zákona

Viaceré mimovládky vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu Trestného zákona

DNES - 5:33Domáce

Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal parlamentom schválenú novelu Trestného zákona.

Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, vodič zrazil diviaka

Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, vodič zrazil diviaka

VČERA - 18:19Domáce

Hasiči po nehode čistili cestu.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj tyAKTUÁLNE: FBI našla u jedného hackera 630 miliónov hesiel. Takto zistíš, či si sa stal obeťou hackera aj ty
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkamiGoogle Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP