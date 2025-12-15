Prezident Pellegrini a exprezidentka Čaputová reagujú na smrť Slovenky pri útoku v Austrálii
Smútok zo smrteľného útoku na austrálskej pláži Bondi Beach dorazil aj na Slovensko. Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s oznámením, že medzi obeťami je aj Slovenka.
„Jedna z obetí šialeného vyčíňania strelcov bola aj Slovenka Marika. Jej rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ napísal prezident. Vyjadril zhrozenie nad tým, „kam vedie chorá a anonymná nenávisť voči neznámym ľuďom len preto, lebo sú inej viery, farby pleti, pôvodu či orientácie“.
I v súvislosti s tragédiou v Austrálii vyzval na zastavenie šírenia nenávisti. „Tá sa totiž napokon nezastaví pred ničím a výsledkom sú zmarené životy nevinných ľudí,“ zdôraznil prezident.
Úmrtie Slovenky oznámila na sociálnej sieti aj Pellegriniho predchodkyňa Zuzana Čaputová. Exprezidentka potvrdila, že zosnulá bola blízkou priateľkou jej rodiny.
„S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne. Stala sa obeťou teroristického útoku počas Chanuky na svojej obľúbenej pláži Bondi Beach v Austrálii. Zdieľame smútok s rodinou a priateľmi a nikdy nezabudneme na spoločne strávené dni!,“ píše sa na účte Židovskej náboženskej obce Komárno (ŽNO) na Facebooku.
Na príspevok ŽNO upozornil server 24.hu, podľa ktorého 82-ročná Marika v roku 2019 získala cenu Mensch Award od organizácie Australian Jewish Community Appeal za 23 rokov dobrovoľníckej práce v programe pre židovských seniorov prostredníctvom Centra aktivity, počas ktorých rozdala viac než 12.000 kóšer jedál. Vždy zostala verná svojim maďarským židovským koreňom, píše 24.hu.
Hromadná streľba na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) si v nedeľu (14. 12.) vyžiadala 15 obetí, šestnástym mŕtvym je jeden z dvoch strelcov. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust. V nemocniciach v Sydney hospitalizovali najmenej 38 ľudí.
