Fiala odovzdal Babišovi úrad, zaželal mu, nech sa mu darí
- DNES - 11:01
- Praha
Bývalý český premiér Petr Fiala v pondelok symbolicky odovzdal vládnu štafetu novému premiérovi Andrejovi Babišovi. V Strakovej akadémii, kde česká vláda zasadá, Fiala privítal všetkých nových ministrov.
Babišovi odovzdal kľúč od korunovačných klenotov a dal mu tiež správu o stave republiky, ktorú osobne vypracoval. Staronovému predsedovi vlády zaželal veľa šťastia. Fiala je už len radovým poslancom za stranu ODS, v ktorej mu v januári skončí predsednícka funkcia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
V 80-stranovom dokumente Fiala popisuje stav Česka, keď v roku 2021 nastúpila jeho vláda a stav, v akom sa ČR podľa neho nachádza dnes. Keď v roku 2021 odovzdával Babiš úrad Fialovi, napísal mu list. To Fiala neurobil s vysvetlením, že všetko podstatné nájde nový premiér práve v správe o stave republiky.
Ihneď potom sa uskutočnilo prvé rokovanie novej vlády, ktoré malo organizačný charakter. Babiš avizoval, že budú rozhodovať o tom, kto povedie úrad vlády či kto bude vládnym hovorcom. Prvé riadne tematické rokovanie sa uskutoční v utorok.
Český prezident Petr Pavel vymenoval Babišovu vládu v pondelok ráno. V priebehu dňa postupne uvedie do svojich úradov všetkých ministrov. Zvyčajne to trvá niekoľko dní, Babiš túto rýchlosť zdôvodnil tak, že sa ponáhľajú, aby mohli čo najskôr začať pracovať.
