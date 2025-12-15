  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu, tvrdí regulačný úrad

  • DNES - 10:29
  • Bratislava
Zmena internetu je jednoduchá ako pri čísle telefónu, tvrdí regulačný úrad

Zmena poskytovateľa internetu je už rovnako jednoduchá ako v prípade zmeny telefónneho čísla.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ÚREKPS) v prvom polroku 2025 zaznamenal takmer 6300 úspešne dokončených zmien operátora poskytujúceho internet. Pripomenul, že vyhláška o pravidlách zmeny internetu platí od 1. januára tohto roka. Informovala o tom v pondelok vedúca tlačovo-informačného oddelenia úradu Adriana Volfová.

Prijímajúci (noví) operátori zároveň zamietli 1323 žiadostí zákazníkov o zmenu internetu a odchádzajúci (existujúci) operátori zamietli 1603 žiadostí. Úrad aktuálne analyzuje dáta o zamietnutých žiadostiach a pripomienky od operátorov s cieľom optimalizácie vyhlášky pre zvýšenie komfortu a efektivity.

Internetoví poskytovatelia sú povinní rešpektovať stanovené postupy vyhlášky, čím sa pre zákazníkov zjednodušil celý proces. „Údaj o 6300 úspešne dokončených zmenách potvrdzuje, že vyhláška vytvorila funkčný rámec pre riadenú zmenu poskytovateľa internetu. Zavedenie nových pravidiel vždy vyžaduje obdobie adaptácie, čo vidíme aj v počte zamietnutých žiadostí,“ uviedol predseda úradu Ivan Marták.

Preto budú na základe skúseností z aplikačnej praxe a získaných dát analyzovať možnosti, ako proces optimalizovať. „Naším cieľom je efektívnejšia regulácia, ktorá minimalizuje prekážky pre zákazníkov aj pre operátorov,“ dodal Marták.

Úrad v priebehu tohto roka zaznamenal verbálne pripomienky operátorov k vyhláške, ktoré vznikli na základe niekoľkomesačnej aplikačnej praxe, odkedy je vyhláška v platnosti.

Úrad v súčasnej dobe nevylučuje, že relevantné pripomienky operátorov môže zohľadniť v rámci možnej novelizácie vyhlášky,“ priblížila Volfová. „Cieľom úprav by tak bolo zabezpečiť plynulejší proces zmeny internetového operátora, prinášajúc väčší komfort pre zákazníkov a zároveň lepšiu aplikovateľnosť pre poskytovateľov internetu,“ uzavrela.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny

Konfiškácia zmrazených ruských aktív by sa podľa Orbána rovnala vyhláseniu vojny

VČERA - 15:22Ekonomické

Konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe by viedla k nepredvídateľným následkom pre Európsku úniu, vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán.

Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu

Saková: Slovensko tento rok doviezlo už len 33 % ruského plynu

VČERA - 13:00Ekonomické

Ruský plyn v roku 2025 predstavoval pre Slovensko len jednu tretinu celkových dodávok plynu.

Pravidelné finančné odmeny koncom roka dostáva necelá tretina Slovákov

Pravidelné finančné odmeny koncom roka dostáva necelá tretina Slovákov

VČERA - 11:40Ekonomické

Pravidelné finančné odmeny na konci roka dostáva necelá tretina slovenských zamestnancov, a to buď vo forme výkonnostných bonusov, prémií alebo 13. a 14. platu.

Premiér: V roku 2026 by sa mohli niektorým zamestnancom znížiť odvody

Premiér: V roku 2026 by sa mohli niektorým zamestnancom znížiť odvody

14:01 13.12.2025Ekonomické

Budúci rok by sa mohli pri určitých kategóriách zamestnancov znížiť odvody. Muselo by to však byť spojené s nejakými opatreniami. Uviedol to premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkamiGoogle Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP