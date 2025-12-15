  • Články
Orbán: Brusel chce rozšíriť vojnu z frontovej línie do ekonomického vnútrozemia

  • DNES - 10:00
  • Budapešť
Orbán: Brusel chce rozšíriť vojnu z frontovej línie do ekonomického vnútrozemia

Európska únia chce rozšíriť rusko-ukrajinskú vojnu z frontových línií do ekonomického vnútrozemia konfiškáciou zmrazených ruských aktív.

Vyhlásil to v pondelok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán a zdôraznil, že sa to podľa neho rovná otvorenému vyhláseniu vojny, na čo Rusko bude reagovať, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Tento týždeň je venovaný summitu EÚ v Bruseli. Aj my sa pripravujeme. Konzultačný výbor maďarského parlamentu pre Európsku úniu sa čoskoro stretne,“ napísal Orbán, podľa ktorého ciel summitu EÚ je jasný, treba rozhodnúť o tom, či bude vojna alebo mier.

Európa stojí na prahu obrovskej príležitosti, pretože nikdy sme neboli tak blízko k ukončeniu rusko-ukrajinskej vojny, keďže vojnu, ktorú my Európania nedokážeme ukončiť už štyri roky, možno čoskoro dokážu ukončiť Američania,“ dodal premiér s poznámkou, že Únia nemá inú možnosť, ako podporiť Američanov, signály však tomu nenasvedčujú.

Podľa slov premiéra Maďarsko nemá dôvod meniť svoj postoj. „Na fronte neexistuje riešenie vojny. A ak na fronte neexistuje riešenie, potom musíme urobiť to, čo robí (americký) prezident (Donald) Trump, teda rokovať,“ podčiarkol. Maďarsko nepodporuje konfiškáciu zmrazených ruských aktív, neposiela Ukrajine peniaze ani zbrane a nezúčastňuje sa na pôžičkách EÚ, ktoré slúžia účelom vojny, uzavrel Orbán svoj príspevok.

Zdroj: Info.sk, TASR
