  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Česko má novú vládu, Pavel vymenoval tretí Babišov kabinet

  • DNES - 9:37
  • Praha
Česko má novú vládu, Pavel vymenoval tretí Babišov kabinet

Česku od pondelka vládne kabinet premiéra Andreja Babiša.

Vládu zloženú z hnutí ANO, SPD a strany Motoristi sebe na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel v zložení, ktoré mu pred týždňom Babiš oficiálne navrhol. Ministerstvo životného prostredia, na ktoré chceli Motoristi pôvodne navrhnúť Filipa Turka, zatiaľ povedie ich predseda Petr Macinka, ktorý sa zároveň stal šéfom českej diplomacie. Vymenovaním novej vlády sa skončilo štvorročné pôsobenie vlády Petra Fialu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Babišov nový kabinet je sedemnástym v histórii samostatnej ČR. Prezident ho vymenoval 72 dní po voľbách. Doterajšia Fialova vláda bola vymenovaná v podobnom období - 17. decembra 2021.

Kabinet predsedu hnutia ANO bude mať okrem neho 15 členov (zatiaľ ich má len 14), čo je o dvoch menej než mala predchádzajúca vláda. Na rozdiel od nej tá súčasná nemá ministrov pre legislatívu, európske záležitosti ani pre vedu a výskum, čo boli takzvaní ministri bez portfeje, teda bez ministerského úradu. Aj v Babišovej vláde však vznikol post ministra bez portfeje, ktorý má na starosti novú agendu športu, prevencie a zdravia.

Na vytvorení koalície, ktorá má v 200-člennej snemovni 108 mandátov, sa ANO, SPD a Motoristi sebe dohodli krátko po voľbách, v ktorých so ziskom 34,5 percenta hlasov zvíťazilo hnutie ANO. V priebehu týždňa si strany rozdelili rezorty, na konci októbra zverejnili programové vyhlásenie vlády a 3. novembra podpísali koaličnú zmluvu. Personálne nominácie predstavili až 26. novembra.

Prezident poveril Babiša zostavením vlády 27. októbra. Opakovane zdôrazňoval, že ho za premiéra vymenuje až potom, keď verejne oznámi, ako vyrieši svoj konflikt záujmov v súvislosti s holdingom Agrofert. To Babiš urobil 4. decembra. O päť dní ho Pavel za predsedu vlády vymenoval. Šéf ANO mu v ten deň zároveň odovzdal oficiálny návrh na zloženie svojho kabinetu a prezident ho akceptoval.

Meno čestného prezidenta Motoristov Filipa Turka, ktorého chceli strany novej vlády nominovať na čelo rezortu životného prostredia, sa v ňom nakoniec nenachádzalo. Pavel opakovane uviedol, že má zásadný problém s tým, ako Turek pristupuje k faktom, právu a pravidlám a členom vlády by byť nemal. Podľa Motoristov v zozname nebol len preto, aby sa nezdržiaval vznik novej vlády, keďže Turek bol v nemocnici. Predseda strany Petr Macinka, ktorý bude rezort dočasne riadiť, zdôraznil, že náhradu za Turka nehľadajú a on sám mu chce ministerstvo len „postrážiť“.

Súčasná vláda je Babišovou treťou. Prvú zostavil v decembri 2017. Išlo o jednofarebný menšinový kabinet, ktorý však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. O pol roka zostavil novú vládu so stranou ČSSD. Bola to opäť menšinová vláda, avšak na jej podporu ANO podpísalo takzvanú dohodu o tolerancii s KSČM, takže kabinet vtedy už dôveru poslancov získal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kallasová: Rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie

Kallasová: Rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie

DNES - 9:09Zahraničné

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že nadchádzajúci týždeň v Bruseli je „veľmi dôležitý“.

Režiséra Roba Reinera s manželkou našli mŕtvych, tvrdia americké médiá

Režiséra Roba Reinera s manželkou našli mŕtvych, tvrdia americké médiá

DNES - 7:23Zahraničné

Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles.

Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

DNES - 6:39Zahraničné

Austrálsky premiér v pondelok v súvislosti s hromadnou streľbou na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych, uviedol, že navrhne prijatie prísnejších zákonov o zbraniach.

Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

DNES - 5:53Zahraničné

Súd v Hongkongu uznal v pondelok prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia zo sprisahania za účelom spolupráce so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatokAKTUÁLNE: Za tovar z Temu, Shein a ďalších čínskych e-shopov budeme platiť viac. EÚ od tohto dátumu zavádza nový poplatok
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkamiGoogle Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP