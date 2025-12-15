Kallasová: Rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie

  • Články
Bratislava

Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že nadchádzajúci týždeň v Bruseli je „veľmi dôležitý“.

EÚ musí na nadchádzajúcom summite prijať veľmi dôležité rozhodnutia o financovaní Ukrajiny, ale rokovania o využití zmrazených ruských aktív sú čoraz zložitejšie, uviedla v pondelok šéfka diplomacie EÚ.

Ešte tam nie sme a je to čoraz ťažšie, ale pracujeme na tom a stále máme niekoľko dní,“ povedala novinárom vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová. „Zo stretnutia neodídeme, kým nedosiahneme výsledok,“ dodala.

Ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v pondelok stretnú v Bruseli, aby prediskutovali situáciu na Ukrajine a Blízkom východe, ako aj vzťah bloku EÚ s Čínou.

K ministrom EÚ sa pripojí ich ukrajinský kolega Andrij Sybiha - cieľom je vymeniť si názory na najnaliehavejšie potreby Kyjeva, ďalšiu podporu EÚ pre Ukrajinu a prebiehajúce úsilie pod vedením USA o ukončenie vojny s Ruskom.

Toto bruselské rokovanie sa koná niekoľko dní pred vrcholným summitom EÚ v Bruseli, kde sa lídri majú rozhodnúť, či sú pripravení poskytnúť Ukrajine zmrazený ruský štátny majetok v EÚ ako pôžičku na pokrytie jej dlhodobých finančných potrieb.

Koncom minulého týždňa členské štáty EÚ odhlasovali, že zamrazené ruské aktíva zostávajú zamrazené na neobmedzený čas. V praxi to znamená, že keď sa bude na pôde Európskej rady každých šesť mesiacov hlasovať o pokračovaní európskych sankcií voči Rusku, zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa to týkať nebude - zostanú zamrazené, aj keby nejaký štát EÚnie predĺženie sankcií vetoval.

O tomto návrhu sa hlasovalo väčšinovo, čím sa zároveň obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska, ktoré boli proti spomínanému kroku.

Maďarsko aj Belgicko ešte pred oficiálnym rozhodnutím pohrozili právnymi krokmi. „Európska komisia systematicky porušuje európske právo. Robí to s cieľom pokračovať vo vojne na Ukrajine, vo vojne, ktorú zjavne nemožno vyhrať. Maďarsko protestuje proti tomuto rozhodnutiu a urobí všetko pre to, aby obnovilo zákonný stav,“ zdôraznil maďarský premiér Viktor Orbán.

Belgicko, kde sídli medzinárodná depozitná organizácia Euroclear, v ktorej sa nachádza väčšina ruských aktív, je proti plánu spomínanej „reparačnej pôžičky“. Obáva sa, že takýto krok by mohol podnietiť odvetné opatrenia Ruska.

Ruská centrálna banka zároveň minulý piatok oznámila, že na spoločnosť Euroclear podáva žalobu.

Zdroj: Info.sk, TASR
