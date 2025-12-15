  • Články
Bratislava

Vo viacerých okresoch, najmä na juhu stredného Slovenska, hrozí poľadovica

V Banskobystrickom kraji i časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica.

Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pre celé územie Slovenska naďalej platí výstraha pred hmlou znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m.

Zdroj: Info.sk, TASR
