Vo viacerých okresoch, najmä na juhu stredného Slovenska, hrozí poľadovica
V Banskobystrickom kraji i časti Nitrianskeho, Trenčianskeho, Košického i Prešovského kraja hrozí v pondelok ráno poľadovica.
Výstrahu pred ňou do 10.00 h vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Pre celé územie Slovenska naďalej platí výstraha pred hmlou znižujúcou dohľadnosť na 50 až 200 m.
Viaceré mimovládky vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu Trestného zákona
Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal parlamentom schválenú novelu Trestného zákona.
Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, vodič zrazil diviaka
Hasiči po nehode čistili cestu.
Po obci sa túlali medvede, prípad rieši zásahový tím
Obec varuje občanov pred pohybom v rizikovej oblasti.
Dočkáme sa slnečného svitu? Takéto bude počasie na budúci týždeň
Nížiny na Slovensku sa ponorili do hmly. Ako bude vyzerať počasie na budúci týždeň?