  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

  • DNES - 6:39
  • Sydney
Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

Austrálsky premiér v pondelok v súvislosti s hromadnou streľbou na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka), ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych, uviedol, že navrhne prijatie prísnejších zákonov o zbraniach.

Albanese povedal, že je čas zvážiť, či je potrebné opäť sprísniť zákony o zbraniach v krajine. „Určite som za to,“ konštatoval.

Navrhované obmedzenia sa budú týkať aj počtu strelných zbraní, ktoré môže vlastniť jedna osoba. Masaker totiž spáchal 50-ročný otec so svojím 24-ročným synom, pričom otec mal časovo neobmedzené povolenie na držanie šiestich strelných zbraní, o ktorých sa predpokladá, že boli použité pri streľbe.

Vláda je pripravená podniknúť všetky potrebné kroky. Súčasťou toho je aj potreba prísnejších zákonov o zbraniach,“ povedal Albanese na tlačovej konferencii.

Životné podmienky ľudí sa môžu meniť. Ľudia sa môžu v priebehu času radikalizovať. Licencie by nemali byť trvalé,“ dodal.

Svoje návrhy prednesie na popoludňajšom rokovaní vlády s premiérmi jednotlivých štátov.

Masové streľby sú v Austrálii zriedkavé od roku 1996, keď osamelý strelec zabil v turistami vyhľadávanom meste Port Arthur 35 ľudí. Takzvaný Masaker v Port Arthure viedol k rozsiahlym reformám, ktoré boli dlho považované za vzor na celom svete. Ich súčasťou bolo spätné odkúpenie zbraní, národný register strelných zbraní a prísnejšie postihy vlastníctva poloautomatických zbraní.

Pri streľbe v Sydney bolo v nemocniciach hospitalizovaných najmenej 38 ľudí. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust.

Šestnástou obeťou je starší zo strelcov, ktorého zneškodnila polícia. Jeho syn je s vážnymi zraneniami v nemocnici.

O strelcoch zatiaľ nebolo zverejnených veľa podrobností. Austrálsky minister vnútra Tony Burke na tlačovej konferencii uviedol, že otec Sajíd Akram prišiel do Austrálie v roku 1998 na študentské vízum. Jeho syn, médiami identifikovaný ako Naveed Akram, sa narodil v Austrálii.

Premiér Albanese potvrdil, že Naveed Akram sa prvýkrát dostal do pozornosti ASIO v októbri 2019 a bol vyšetrovaný šesť mesiacov, pretože udržiaval problematické kontakty a prejavoval určité „úmysly“, ktoré bolo potrebné preveriť. Nakoniec sa dospelo k záveru, že nepredstavuje trvalú hrozbu.

Televízia ABC News s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala, že vo vozidle, ktorým Akramovci prišli k pláži, sa našli dve vlajky Islamského štátu.

Masová streľba v Sydney šokovala a znepokojila Austrálčanov a vyvolala otázky, či politici urobili dosť pre potlačenie rastúceho antisemitizmu.

Myslím si, že federálna vláda urobila niekoľko chybných krokov v oblasti antisemitizmu,“ povedal podľa agentúry AP Alex Ryvchin, hovorca Executive Council of Australian Jewry (ECAJ), organizácie zastrešujúcej viac ako 200 židovských organizácií v Austrálii. „Myslím si, že keď dôjde k útoku, aký sme videli včera, prvoradou a základnou povinnosťou vlády je ochrana jej občanov, takže došlo k obrovskému zlyhaniu,“ dodal.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v reakcii obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu tým, že uznala existenciu samostatnej Palestíny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Režiséra Roba Reinera s manželkou našli mŕtvych, tvrdia americké médiá

Režiséra Roba Reinera s manželkou našli mŕtvych, tvrdia americké médiá

DNES - 7:23Zahraničné

Amerického režiséra, herca a producenta Roba Reinera a jeho manželku Michele Singerovú Reinerovú našli v nedeľu mŕtvych v ich dome v Los Angeles.

Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

DNES - 5:53Zahraničné

Súd v Hongkongu uznal v pondelok prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia zo sprisahania za účelom spolupráce so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov.

Na pamiatku obetí streľby v Sydney budú spustené vlajky na pol žrde

Na pamiatku obetí streľby v Sydney budú spustené vlajky na pol žrde

DNES - 5:46Zahraničné

V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 16 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney.

Austrália: Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16

Austrália: Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16

DNES - 5:45Zahraničné

Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány.

Vosveteit.sk
Toto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmenyToto mení pohľad na ľudský život. Mozog má päť vekov a každý nesie svoje riziká. V týchto rokoch pocítiš najväčšie zmeny
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkamiGoogle Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP