  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 15.12.2025Meniny má Ivica
Bratislava

Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

  • DNES - 5:53
  • Hongkong
Hongkong: Odsúdili mediálneho magnáta Jimmyho Laia, hrozí mu doživotie

Súd v Hongkongu uznal v pondelok prodemokratického aktivistu a mediálneho magnáta Jimmyho Laia zo sprisahania za účelom spolupráce so zahraničnými silami a publikovania poburujúcich materiálov.

Lai bol uznaný za vinného v dvoch bodoch obžaloby na základe zákona o národnej bezpečnosti prijatého v roku 2020, za čo mu hrozí doživotie. Pojednávanie o určení výšky trestu sa začne 12. januára.

Sudkyňa Esther Tohová uviedla, že Laiovo svedectvo na súde bolo miestami protirečivé, nekonzistentné a nespoľahlivé. Podľa nej na základe jeho článkov niet pochýb o tom, že Lai prechovával voči Číne „nenávisť a zášť“. Tvrdila tiež, že jeho bývalý zamestnanec Mark Simon bol „sprostredkovateľom“ pri dohadovaní stretnutí s americkými predstaviteľmi s cieľom lobovať za sankcie proti Číne a Hongkongu.

Lai, ktorý má aj britské občianstvo, je vo väzení od roku 2020, viac ako 1800 dní strávil v samoväzbe. Jeho syn a niektoré ľudskoprávne organizácie vyjadrili obavy o jeho zdravie, ktoré sa podľa nich zhoršuje. Tvrdia, že 78-ročný Lai trpí cukrovkou, vysokým krvným tlakom a búšením srdca. Počas záverečnej fázy procesu trvajúceho viac ako 150 dní mu boli podávané lieky a monitorované srdce.

Beh Lih Yi, riaditeľka Výboru na ochranu novinárov (VON) pre ázijsko-tichomorskú oblasť, označila verdikt nad Jimym Laiom za „fingované odsúdenie“ a „hanebný akt prenasledovania“. Podľa nej ukazuje, že úrady v Hongkongu úplne pohŕdajú slobodou tlače, ktorú má chrániť tamojší základný zákon.

Jediným zločinom Jimmyho Laia je vydávanie novín a obrana demokracie. Riziko, že zomrie vo väzení na následky zlého zdravotného stavu, sa zvyšuje s každým dňom – musí sa okamžite stretnúť so svojou rodinou,“ povedala Beh Lih Yi.

Lai je zakladateľom prodemokratického denníka Apple Daily, ktorý bol v júni 2021 po 26 rokoch nútený ukončiť svoju činnosť. Prokuratúra počas procesu citovala 161 článkov, ktoré publikoval Apple Daily. Tieto články, vrátane komentárov s Laiovým menom a online diskusných relácií, ktoré moderoval, boli podľa nej poburujúce, pretože „vyvolávali nespokojnosť“ s vládou.

Lai sa bránil, že sa nikdy nesnažil ovplyvňovať zahraničnú politiku iných krajín a povedal, že denník Apple Daily zastupoval základné hodnoty Hongkončanov - právny štát, slobodu, úsilie o demokraciu, slobodu prejavu, slobodu náboženského vyznania a slobodu zhromažďovania.

Spolu s popredným demokratickým politikom Martinom Leeom a piatimi ďalším osobami Laia predtým odsúdili okrem iného za organizáciu a účasť na nepovolenom zhromaždení v auguste 2019 počas prodemokratických protestov v Hongkongu. Tie do ulíc v rokoch v 2019 a 2020 prilákali približne 1,7 milióna ľudí, ktorí žiadali väčšiu zodpovednosť od polície a zachovanie demokratických princípov v meste.

Zákon o národnej bezpečnosti bol prijatý v reakcii na protesty a zameriava na prodemokratickú opozíciu a aktivity, ktoré čínska vláda považuje za podvratné, separatistické, teroristické alebo konšpiračné.

Hongkong je osobitou administratívnou oblasťou Číny, ktorá nad touto bývalou britskou kolóniou prevzala kontrolu v roku 1997. Na základe princípu jedna krajina dva systémy si mal Hongkong zachovať vysokú mieru autonómie vrátane zachovania trhového hospodárstva a základných slobôd, akou je sloboda zhromažďovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

Austrálsky premiér navrhne po masovej streľbe prísnejšie zákony o zbraniach

DNES - 6:39Zahraničné

Austrálsky premiér v pondelok v súvislosti s hromadnou streľbou na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel, ktorá si vyžiadala 15 mŕtvych, uviedol, že navrhne prijatie prísnejších zákonov o zbraniach.

Na pamiatku obetí streľby v Sydney budú spustené vlajky na pol žrde

Na pamiatku obetí streľby v Sydney budú spustené vlajky na pol žrde

DNES - 5:46Zahraničné

V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 16 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney.

Austrália: Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16

Austrália: Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16

DNES - 5:45Zahraničné

Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány.

Škola doplatila na nútené očkovanie, musí zaplatiť milióny

Škola doplatila na nútené očkovanie, musí zaplatiť milióny

VČERA - 19:42Zahraničné

Rozhodnutie školy na súde napadlo 18 subjektov. Kvôli nútenému očkovaniu musí uhradiť poplatok.

Vosveteit.sk
Teleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávyTeleskop Jamesa Webba urobil obrovský objav. Na žeravej superZemi odhalil skrytú atmosféru nad oceánom lávy
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviťPrečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónovGoogle prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkamiGoogle Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na ZemiKoľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útokZahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxiTento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofónNa Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útokIrán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP