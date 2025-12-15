  • Články
Na pamiatku obetí streľby v Sydney budú spustené vlajky na pol žrde

  • DNES - 5:46
  • Sydney
V celej Austrálii budú v pondelok spustené vlajky na pol žrde na pamiatku 16 ľudí zabitých pri hromadnej streľbe na pláži Bondi v Sydney. Oznámil to podľa agentúry AFP na brífingu austrálsky premiér Anthony Albanese.

Premiér následne navštívil miesto teroristického útoku a k vstupnej bráne do Pavilónu Bondi položil kvety a hovoril s policajtmi.

Policajný komisár štátu Nový Južný Wales Mal Lanyon na brífingu uviedol, že na mieste činu sa našli dve podomácky vyrobené výbušné zariadenia, ktoré boli funkčné a boli zneškodnené. Ich konštrukcia bola „dosť jednoduchá“, dodal.

Austrálske médiá informovali, že mužom, ktorý odzbrojil jedného zo strelcov, je 43-ročný majiteľ obchodu s ovocím Ahmad al-Ahmad. Pri incidente dvakrát postrelený a mal podstúpiť operáciu, povedal jeho bratranec Mustafa.

Napriek sprísneným bezpečnostným opatreniam prijatým po útoku na pláži Bondi zostanú v pondelok židovské školy v Novom Južnom Walese zatvorené a v synagógy sa neuskutočnia obvyklé náboženské obrady, uviedol bývalý austrálsky veľvyslanec v Izraeli Dave Sharma.

Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel na platforme X oznámil, že jeho inštitúcia poskytne svojim kolegom v Austrálii požadovanú pomoc.

Zdroj: Info.sk, TASR
