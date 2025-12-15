Austrália: Počet obetí streľby v Sydney stúpol už na 16
- DNES - 5:45
- Sydney
Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.
Policajný komisár Nového Južného Walesu Mal Lanyon informoval, že útočníkmi bol otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama, ktorý je v súčasnosti v kritickom, no stabilizovanom stave. Po žiadnom ďalšom páchateľovi austrálske orgány nepátrajú.
Polícia potvrdila, že 50-ročný útočník mal povolenie na držanie šiestich strelných zbraní.
Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.
„To, čo sme včera videli, bol akt číreho zla... Čin antisemitizmu, teroristický čin na našom pobreží, na ikonickom austrálskom mieste, na pláži Bondi,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v pondelok skoro ráno austrálskeho času premiér Anthony Albanese.
Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. Jednou z nich je aj 10-ročné dievčatko. Pôvodné informácie stanovili počet obetí na 12 a počet zranených na 29.
Incident odsúdili aj viacerí medzinárodní lídri a organizácie.
Upozornenie: Správa bola aktualizovaná v 1. a 3. odseku a rozšírená o 4. a 6. až 8. odsek.
