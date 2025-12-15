  • Články
Bratislava

Viaceré mimovládky vyzývajú prezidenta, aby nepodpísal novelu Trestného zákona

Viaceré mimovládne organizácie vyzývajú prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby nepodpísal parlamentom schválenú novelu Trestného zákona.

Žiadajú ho tiež, aby podal návrh na preskúmanie úpravy Ústavnému súdu (ÚS) SR. Novela podľa nich ohrozuje princíp rovnosti pred zákonom, spravodlivosť a samotné základy právneho štátu. TASR o tom informovali z iniciatívy Mestá za demokraciu, ktorá je spolu s viacerými ďalšími občianskymi združeniami signatárom výzvy.

Tieto zmeny neboli výsledkom odbornej ani verejnej diskusie, boli prijaté narýchlo a namiesto ochrany spravodlivosti pomáhajú mocným a konkrétnym osobám čeliacim trestným stíhaniam či obžalobám,“ skonštatovali organizácie.

Signatármi výzvy sú Mestá za demokraciu, Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Platforma pre demokraciu, Transparency International Slovensko, Mladí proti fašizmu, Mier Ukrajine a niekoľko ďalších občianskych združení a aktivistov.

Parlament vo štvrtok (11. 12.) schválil novelu Trestného zákona, ktorej súčasťou sú aj viaceré zmeny, ktoré pribudli do návrhu ráno v rámci rokovania výborov. Upravuje sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Zdroj: Info.sk, TASR
