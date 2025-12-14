Muž chytal medveďa za labu, ten ho napadol
Medveď napadol muža pred davom divákov.
Pracovníka ZOO v Číne napadol medveď priamo pred zrakmi divákov. Informoval o tom magazín Mirror s tým, že k incidentu došlo v provincii Če-ťiang.
Medveď mal napadnúť muža počas predstavenia, v rámci ktorého zvieratá stáli v rade a po jednom preskakovali cez prekážky. Vo videu, ktoré na sociálnej sieti zverejnil jeden z divákov, vidno, ako zviera napadlo zamestnanca krátko na to, ako ho údajne chytil za labu.
Medveď sa na muža oboril takou silou, že ho hneď zrazil k zemi. Video zachytáva moment, keď mužovi pribehol na pomoc kolega. Ten začal biť zviera plastovým stolčekom.
Na pomoc sa napadnutému mužovi vydali aj ďalší zamestnanci ZOO, ktorí sa snažili odohnať zviera rôznymi predmetmi. Medveď napokon ustúpil, hoci vzápätí sa opäť vydal ku svojej pôvodnej obeti.
A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear's food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025
K incidentu zrejme viedol batoh na chrbte
Zúrivého medveďa sa napokon podarilo odchytiť. „Safari park v meste Chang-čou potvrdil, že pri hororovom incidente v zoo sa nik nezranil,“ informoval Mirror.
Príčinou napadnutia muža mohlo byť to, že na chrbte predtým niesol vak s jablkami a mrkvami, ktoré pravdepodobne zaujali medveďa. K incidentu došlo v sobotu 6. decembra.
