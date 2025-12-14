Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, vodič zrazil diviaka
Hasiči po nehode čistili cestu.
V sobotu (13. 12.) došlo na ceste I/2 v obci Veľké Leváre pri Malackách k dopravnej nehode, pri ktorej vodič osobného auta zrazil diviaka. Informoval o tom Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Leváre na sociálnej sieti.
„13.12.2025 bola naša HJ vyslaná na technický zásah: očistenie cestnej komunikácie I/2 po zrážke osobného motorového vozidla so zverou,“ informovali hasiči.
Foto: facebook.com/DhzVelkeLevare
Hasiči v tejto súvislosti zverejnili niekoľko fotografií z miesta nehody.
Po obci sa túlali medvede, prípad rieši zásahový tím
Obec varuje občanov pred pohybom v rizikovej oblasti.
Dočkáme sa slnečného svitu? Takéto bude počasie na budúci týždeň
Nížiny na Slovensku sa ponorili do hmly. Ako bude vyzerať počasie na budúci týždeň?
Prezident reagoval na Danka: Opakovane a vedome klame
Prezident SR Peter Pellegrini nebude komentovať výroky lídra koaličnej SNS Andreja Danka, pretože Danko opakovane a vedome klame. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Robert Kaliňák neočakáva veto prezidenta v prípade novely Trestného zákona
Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák neočakáva veto prezidenta Petra Pellegriniho v prípade novely Trestného zákona.