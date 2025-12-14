  • Články
Bratislava

Hasiči zasahovali pri dopravnej nehode, vodič zrazil diviaka

  • DNES - 18:19
  • Veľké Leváre
Hasiči po nehode čistili cestu.

V sobotu (13. 12.) došlo na ceste I/2 v obci Veľké Leváre pri Malackách k dopravnej nehode, pri ktorej vodič osobného auta zrazil diviaka. Informoval o tom Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Leváre na sociálnej sieti.

„13.12.2025 bola naša HJ vyslaná na technický zásah: očistenie cestnej komunikácie I/2 po zrážke osobného motorového vozidla so zverou,“ informovali hasiči.

Foto: facebook.com/DhzVelkeLevare

Hasiči v tejto súvislosti zverejnili niekoľko fotografií z miesta nehody.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/DhzVelkeLevare
