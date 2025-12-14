  • Články
Týchto ľudí zatýkajú častejšie: Nepatríte k nim aj vy?

Skupina ľudí s nediagnostikovanými poruchami sa ocitá za mrežami častejšie. Zistite, či k nim nepatríte aj vy.

Medzi väzňami držanými v zariadeniach v Londýne dominujú tí, ktorí trpia poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a autizmom. Takéto zistenie priniesol výskum Cambridgeskej univerzity, podľa ktorej polovica väzňov trpí ADHD, a každý dvadsiaty má autizmus.

„Pre férové zaobchádzanie v systéme justície a spravodlivosti je potrebné pochopiť, ako neurologické odchýlky ovplyvňujú kontakt so zákonom,“ uviedla vedúca autorka štúdie Tanya Prosyshynová.

Aké trestné činy páchajú najčastejšie?

Výskum publikovaný v žurnále Criminal Behaviour and Mental Health argumentuje tým, že osoby, ktoré trpia ADHD alebo autizmom by mali mať prístup k adekvátnej starostlivosti, čím by sa predišlo páchaniu trestnej činnosti.

Podľa vedcov preverovanie psychologického a neurologického stavu nových väzňov pomôže vyšetrovateľom lepšie pochopiť motívy ich konania, znížiť počet násilných činov spáchaných za mrežami a pomôcť odsúdeným s prevenciou pred páchaním trestných činov v budúcnosti.

Výsledky pramenia z testovania 303 dobrovoľníkov, ktorých zadržali a umiestnili do niektorého z väzení v Londýne. U ôsmich percent z nich určili existujúce ADHD, v bežnej populácii sa pritom táto porucha vyskytuje asi u 5 percent ľudí. Ďalším 50 percentám zo zadržaných zistili ADHD bez toho, aby väzni o diagnóze predtým tušili.

U deviatich percent väzňov potvrdili príznaky autizmu, čo je opäť viac ako v bežnej populácii (3 percentá). Ďalších 5,4 percenta vykazovalo známky nediagnostikovaného autizmu.

Podľa polície 60 percent z tých, u ktorých zistili príznaky ADHD, bolo zadržaných kvôli prechovávaniu alebo predávaniu nelegálnych návykových látok.

Nádej pred zadržaním?

Ako informuje denník Daily Mail, výskumy v minulosti dokázali, že diagnostika ADHD má značne pozitívny vplyv na osoby, ktoré ním trpia – ide totiž o liečiteľnú poruchu. Ďalšie štúdie dokonca naznačujú, že ľudia, ktorí sa liečia, nemajú nutkanie páchať trestnú činnosť.

„Vyšetrovanie ADHD a autizmu pri prvom kontakte s právnym systémom prospieva nielen zločincovi, ale aj právnemu systému,“ uviedol britský detektív Dion Brown. „Skorá diagnostika pomáha príslušníkom interpretovať správanie, ktoré by inak nechápali, a zaisťuje prísun vhodnej podpory,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, DP, nih.gov, dailymail.co.uk
