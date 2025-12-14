Česká polícia vyšetruje zmiznutie 12-ročného chlapca, zadržali podozrivého únoscu
- DNES - 17:09
- Praha
Česká polícia v nedeľu oznámila, že zadržala muža podozrivého z unesenia a zadržiavania 12-ročného chlapca zo Zlínskeho kraja, ktorý bol od štvrtka nezvestný.
Server Novinky.cz s odvolaním sa na svoj zdroj informoval, že chlapec bol zadržiavaný na chate v katastri obce Žlutava, píše TASR.
„Bohužiaľ, musíme konštatovať, že príbeh nájdeného chlapca nie je tak idylický, ako sa na prvý pohľad zdalo. Z dostupných informácií nateraz vyplýva, že bol unesený a zadržiavaný na chate,“ uviedla polícia na platforme X.
„Zadržali sme jedného dospelého muža a teraz vyšetrujeme, čo všetko sa na chate stalo. Našťastie okoloidúci počuli chlapcove volanie o pomoc a zavolali nám. Možno mu tým zachránili život,“ dodala polícia.
Zatiaľ nie je jasné, ako dlho tam bol a ako dlho sa snažil utiecť. Policajti a dobrovoľníci chlapca hľadali od štvrtka.
Podľa polície sa však nedá vylúčiť, že chlapec bol na chate od štvrtka rána, keďže nenastúpil na autobus, ktorý ho mal odviezť do školy. Zmizol tak niekde na ceste zo svojho domu na autobusovú zastávku, ktorá je vzdialená asi kilometer.
Žiadne podrobnosti o podozrivom mužovi ani o jeho motívoch neboli bezprostredne známe. „Vzhľadom na vek obete poskytneme len potrebné množstvo informácií,“ uzavrela polícia.
Pápež Lev XIV. počas špeciálnej omše kritizoval preplnenosť väzníc
Pápež Lev XIV. kritizoval preplnenosť väzníc a nedostatočné programy resocializácie väzňov, celebrujúc špeciálnu omšu pre väzňov, strážcov a ich rodiny v rámci záverečného podujatia Svätého roka 2025 vo Vatikáne.
Svetoví lídri odsúdili streľbu v Austrálii, solidaritu potvrdil aj Pellegrini
Slovenský prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými svetovými lídrami odsúdil nedeľnú streľbu na pláži Bondi v austrálskom Sydney, ktorá si vyžiadala 12 obetí vrátane jedného zo strelcov.
Netanjahu: Austrália pred útokom v Sydney „priliala olej do ohňa antisemitizmu“
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu v období pred nedeľňajšou streľbou v Sydney, ktorá bola zameraná na židovskú komunitu a pri ktorej zahynulo 11 ľudí.
Richard Raši odsúdil útok počas oslavy Chanuky v Austrálii
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v nedeľu odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv sviatku Chanuka a pozostalým obetí vyjadril úprimnú sústrasť.