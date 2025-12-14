  • Články
Svetoví lídri odsúdili streľbu v Austrálii, solidaritu potvrdil aj Pellegrini

  • DNES - 16:45
  • Sydney
Svetoví lídri odsúdili streľbu v Austrálii, solidaritu potvrdil aj Pellegrini

Slovenský prezident Peter Pellegrini spolu s viacerými svetovými lídrami odsúdil nedeľnú streľbu na pláži Bondi v austrálskom Sydney, ktorá si vyžiadala 12 obetí vrátane jedného zo strelcov.

Pellegrini incident označil za „akt násilia, ktorý musí byť jednoznačne odsúdený“, informuje TASR podľa sociálnych sietí medzinárodných lídrov a stanice ABC.

Spoločne vyjadrujeme solidaritu s Austráliou – v našom svete nie je miesto pre terorizmus a antisemitizmus,“ dodal slovenský prezident na platforme X.

Streľbu, ku ktorej došlo počas osláv židovského sviatku Chanuka, odsúdil aj odchádzajúci český premiér Petr Fiala. Incident bol podľa neho „aktom číreho zla“. Podobné vyhlásenie zverejnil aj jeho poľský náprotivok Donald Tusk.

Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, britský premiér Keir Starmer či americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Lídri vo svojich vyjadreniach zároveň potvrdili solidaritu so židovskou komunitou v Austrálii aj na celom svete.

Odsudzujem dnešný ohavný smrtiaci útok na židovské rodiny, ktoré sa zišli v Sydney, aby oslávili Chanuku. Moje srdce je v tento prvý deň Chanuky so židovskou komunitou po celom svete,“ uviedol na X generálny tajomník OSN António Guterres.

Polícia v štáte Nový Južný Wales incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney. Austrálsky premiér Anthony Albanese zvolal mimoriadne stretnutie ohľadom národnej bezpečnosti.

Izraelský rezort diplomacie informoval, že medzi obeťami je jeden občan Izraela. Pri streľbe utrpelo zranenia celkovo 29 ľudí vrátane dvoch policajtov.

Zdroj: Info.sk, TASR
