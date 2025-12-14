Netanjahu: Austrália pred útokom v Sydney „priliala olej do ohňa antisemitizmu“
- DNES - 16:24
- Jeruzalem
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil austrálsku vládu z podnecovania antisemitizmu v období pred nedeľňajšou streľbou v Sydney, ktorá bola zameraná na židovskú komunitu a pri ktorej zahynulo 11 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
„Pred tromi mesiacmi som napísal austrálskemu premiérovi, že vaša politika prilieva olej do ohňa antisemitizmu,“ povedal s odkazom na list, ktorý v auguste poslal Anthonymu Albanesemu po oznámení Canberry, že uzná palestínsku štátnosť.
„Antisemitizmus je rakovina, ktorá sa šíri, keď vodcovia mlčia a nekonajú,“ dodal Netanjahu v televíznom prejave.
Predseda Austrálskej židovskej asociácie (AJA) Robert Gregory povedal, že streľba na pláži Bondi Beach bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“. „Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ uviedol Gregory pre AFP.
Izraelský prezident Jicchak Hercog incident označil za „krutý útok na židov“ a vyzval austrálske orgány, aby zintenzívnili boj proti antisemitizmu.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar počas telefonátu so svojou austrálskou rezortnou kolegyňou Penny Wongovou vyzval Canberru, aby zakročila proti „nárastu“ antisemitizmu.
Na popoludnie bolo na pláži naplánované každoročné stretnutie „Chanuka pri mori“, ktoré pripomína židovský sviatok chanuka. Podľa médií bolo na Bondi Beach počas oslavy zhruba 2000 ľudí.
Séria antisemitských útokov vyvolala strach medzi židovskými komunitami v Austrálii po útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnej vojne v Pásme Gazy. Austrálska vláda obvinila Irán zo zodpovednosti za dva z týchto útokov a pred takmer štyrmi mesiacmi vyhostila veľvyslanca Teheránu.
